بياستري يشعل المنافسة ويتصدر التجربة الحرة الثانية في سوزوكا

كتب : مصراوي

11:15 ص 28/03/2026 تعديل في 11:15 ص

سوزوكا - (د ب أ):

أعاد الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق ماكلارين، الأمل في تحقيق أول فوز له هذا الموسم، خلال بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 هذا الموسم.

وتصدر بياستري التجربة الحرة الثانية في سباق جائزة اليابان الكبرى، أمس الجمعة، على مضمار سوزوكا، بعدما حقق أسرع زمن.

وتفوق بياستري على الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، بفارق 0,092 ثانية في التجربة الحرة الأولى، بينما حل البريطاني جورج راسل، زميله في فريق مرسيدس في المركز الثالث.

وغاب البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين، عن النصف الأول من التجربة، التي استمرت ساعة واحدة، بسبب تسرب في نظام الهيدروليك، واحتل المركز الرابع، متأخرا بنصف ثانية عن بياستري.

أما شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، فقد أنهى التجارب في المركز الخامس، متأخرًا بفارق سبعة أعشار من الثانية عن بياستري، ومتقدمًا بمركز واحد على البريطاني لويس هاميلتون، زميله في الفريق.

وجاء هاميلتون، الذي يتقاسم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا ببطولة العالم مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر برصيد سبعة ألقاب، متأخرًا بفارق 0,847 ثانية عن بياستري.

ويبدو أن البداية المتعثرة للهولندي ماكس فيرستابن في الموسم الجديد سوف تستمر في السباق الثالث على التوالي، بعد أن أنهى التجربةة في المركز العاشر، حيث تأخر بفارق 1,3 ثانية عن بياستري، بينما حل الفرنسي إيزاك هادجار، زميله في فريق ريد بول، في المركز الخامس عشر.

ووضعت مرسيدس معيارا هذا الموسم، حيث فاز كل من راسل وأنتونيلي بأول سباقين للجائزة الكبرى خلال الموسم الجديد، وقبل انطلاق التجربة الحرة الثانية اليوم، كان راسل أو أنتونيلي يتصدران جميع جلسات التجارب.

وكان راسل أنهى التجربة الحرة الأولى، التي أقيمت على نفس المضمار، في وقت سابق من اليوم، في الصدارة، بعدما حقق أسرع زمن، متفوقا على أقرب ملاحقيه أنتونيلي.

ويسعى فريق ماكلارين لتعويض نتائجه الكارثية في ​​بطولة الجائزة الكبرى الماضية بالصين، حيث تسببت أعطال ميكانيكية في عدم تمكن بياستري ونوريس من بدء السباق.

وكان هاميلتون تواجد لأول مرة ضمن المراكز الثلاثة الأولى منذ انضمامه لفريق فيراري في السباق الصيني، الذي جرى بمدينة شنغهاي، لكنه بدا فاقدا للثقة في التجارب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، تصريحات هاميلتون، والذي قال في اللحظات الأخيرة من الحصة "أنا بطيء للغاية لأنني أفتقر للثقة في السيارة".

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع الأسعار تدريجيًا.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

لامبورجيني تستعد لإطلاق طراز رابع يعيدها لجذور سيارات جران توريزمو

في أقل من شهر.. ارتفاع أسعار أكثر من 40 سيارة جديدة حتى 150 ألف جنيه بمصر

أوسكار بياستري فريق ماكلارين بطولة العالم فورمولا-1

إيقاف مدرب شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية
اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات
واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى .. ماذا نعرف؟
استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر
