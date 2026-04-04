بعد الكشف عن سيارتها.. فيراري: نحن أقوى مع هاميلتون من أي وقت مضى

لندن - (د ب أ):

نفي فريق ألبين المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 الاتهامات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تفضيل السائق بيير جاسلي على زميله فرانكو كولابينتو.

وأصدر ألبين خطاباً مفتوحاً وصف فيه أي حديث عن "تخريب" أو عدم منح كولابينتو سيارة مماثلة لزميله بأنه "ادعاءات عارية تماماً من الصحة".

وأوضح ألبين في خطابه أن وتيرة التطوير السريعة خلال الموسم قد تؤدي أحياناً إلى وصول التحديثات لسيارة واحدة قبل الأخرى، مؤكداً التزامه بالشفافية الكاملة في التواصل بشأن هذه الحالات، مع بقاء الهدف الدائم هو توفير التحديثات لكلتا السيارتين متى ما كان ذلك ممكناً.

ويأتي التوضيح فيماحصد جاسلي 15 نقطة من السباقات الثلاثة الأولى للموسم، مقابل نقطة واحدة لكولابينتو، حيث أنهى جاسلي سباق جائزة اليابان الكبرى الأخير في المركز السابع بينما جاء كولابينتو في المركز السادس عشر.

كما أدان ألبين بشدة رسائل الكراهية الموجهة للسائق الأرجنتيني كولابينتو عبر الإنترنت، خاصة بعد تورطه في حادث تصادم على سرعة عالية مع أولي بيرمان في اليابان.

وأكد ألبين أنه يقف بجوار سائقه الشاب في مواجهة هذه الحملات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الروح الرياضية والاحترام المتبادل في عالم رياضة المحركات.

اقرأ أيضًا:

نادي السيارات والرحلات المصري يستعد لكرنفال السيارات الكلاسيكية بمشاركة 50 سيارة نادرة

بعد حادث السادات المأساوي.. تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه بقانون المرور

ما سر النزاع بين شركات التأمين وعملائها على قطع غيار السيارات المستعملة؟