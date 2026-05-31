شهد سوق السيارات المصري خلال شهر مايو انضمام العديد من الطرازات الجديدة تحمل مختلف العلامات التجارية، وذلك في خطوة تعكس استمرار نشاط طرح الطرازات الحديثة بالسوق المحلي موديلات العام الجديد.

وتتنوع السيارات التي دخلت السوق المصري منذ مطلع شهر مايو بين طرازات سيدان عائلية صغيرة ومتوسطة، وسيارات SUV رياضية متعددة الاستخدامات، وجميعها تنتمي إلى الفئات الأكثر انتشارًا وطلبًا في السوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات التي تم طرحها بمصر لأول مرة بشهر مايو:

إكس بينج G9

تقدم إكس بينج G9 Flagship Ultra REEV في السوق المصري بسعر رسمي 3 مليون 599 ألف جنيه.

هافال جوليون FL

وتقدم جوليون المحلية الجديدة، وفقًا للمعلن من وكيل هافال، بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 939.000 جنيه للفئة Standard المستوردة، والفئة Deluxe الثانية المجمعة محليًا بسعر 990.000 جنيه، أما الفئة High Deluxe الثالثة الأعلى تجهيزًا من هافال جوليون Facelift محلية الصنع الجديدة تقدم بسعر رسمي 1.090.000 جنيه.

بي واي دي Shark 6

وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي بالسوق المصري، تتوفر بي واي دي Shark 6 بسعر رسمي من 3,359,900 جنيه.

كاديلاك اسكاليد iQ

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية فإن اسكاليد IQ الجديدة تتوفر لعملاء السوق المصري بفئة تجهيزات واحدة بسعر رسمي يبلغ 10 مليون و950 ألف جنيه.

كاديلاك ليريك

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية، تقدم كاديلاك ليريك الجديدة لعملاء السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 5 ملايين و650 ألف جنيه، لتكون واحدة من أبرز السيارات الكهربائية الفاخرة التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

كاديلاك فيستك

تتوفر كاديلاك فيستيك الجديدة موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 6 ملايين و490 ألف و900 جنيه.

كاديلاك أوبتيك

تقدم كاديلاك أوبتيك الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 4 ملايين و150 ألف جنيه.

تويوتا bZ4X

تقدم تويوتا bZ4X في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون 200 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 2 مليون 380ألف جنيه.

لكزس RZ

تقدم لكزس RZ في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 3 مليون 500 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 3 مليون 850 ألف جنيه.

لينك آند كو 03

تقدم Lynk & Co 03 في مصر بسعر رسمي يبدأ من مليون 350 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 490 ألف جنيه.

جيلي جالاكسي EX5

تقدم جالاكسي EX5 الكهربائية بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون 420 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 500 للفئة الثانية، ومليون 570 ألف جنيه.

جيلي جالاكسي EX2

تقدم جيلي EX2 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات تبدأ من 749 ألف و900 جنيه للفئة PRO ، بينما تقدم الفئة الثانية MAX بسعر رسمي يبلغ 849 ألف و900 جنيه.

جيلي جالاكسي EX5 EM-i

تقدم جيلي EX5 EM-i الجديدة بفئتين من التجهيزات بالسوق المحلي، وتبدأ أسعارها من مليون و399 ألف و900 جنيه للفئة PRO، بينما تقدم الفئة الثانية MAX بسعر رسمي مليون و549 ألف و900 جنيه.

بي واي دي Sealion 5 DM-I

تقدم بي واي دي Sealion 5 DM-I في مصر بسعر رسمي يبدأ مليون و 400 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون 650 ألف جنيه للفئة الثانية.

بي واي دي M9 DM-I

تقدم بي واي دي M9 DM-I في مصر بسعر رسمي يبدأ من 3 مليون و 400 ألف جنيه و الفئة الثانية 3 مليون 850 ألف جنيه

ستروين C5 آير كروس

تقدم ستروين C5 آير كروس الجديدة كليا في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 695 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 935 ألف جنيه للفئة الثانية

إكس بينج P7+

تقدم إكس بينج p7+ في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2 مليون 150 ألف جنيه.

بي واي دي TI7 DM-i

تقدم BYD TI7 DM-i الفئة الأولى Ultra FWD بسعر رسمي 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury AWD بسعر رسمي 2 مليون و799 ألف جنيه.

