تشهد صناعة السيارات في مصر توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مع استمرار الشركات في زيادة الاعتماد على التجميع المحلي وتقديم طرازات جديدة من خطوط الإنتاج داخل المصانع المصرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وخلال شهر مايو الجاري، برزت مجموعة من السيارات الكروس أوفر المجمعة محليًا التي تنافس بقوة داخل السوق المصري، خاصة مع تنوع أسعارها وتجهيزاتها، إلى جانب طرح طرازات جديدة دخلت خطوط الإنتاج المحلية لأول مرة.

هافال جوليون Facelift

سجلت هافال جوليون Facelift ظهورها لأول مرة ضمن السيارات المجمعة محليًا في مصر، حيث تُطرح بثلاث فئات من التجهيزات تبدأ أسعارها من 939 ألف جنيه للفئة Standard، بينما تقدم الفئة Deluxe بسعر 990 ألف جنيه، وتأتي الفئة High Deluxe الأعلى تجهيزًا مقابل مليون و90 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 148 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

شيري تيجو 7

تعد شيري تيجو 7 من أبرز السيارات الكروس أوفر المجمعة محليًا داخل السوق المصري، وتتوفر موديلات 2026 منها بفئتين؛ الأولى Comfort بسعر مليون جنيه، والثانية Luxury بسعر مليون و70 ألف جنيه.

وتحصل السيارة على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصانًا وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ثنائي التعشيق من 6 سرعات.

شيري تيجو 4 برو

تواصل شيري تيجو 4 برو حضورها ضمن قائمة السيارات الكروس أوفر المجمعة محليًا، حيث تبدأ أسعار موديل 2026 من 950 ألف جنيه لفئة Comfort، وترتفع إلى 990 ألف جنيه لفئة Luxury، بينما تقدم الفئة Luxury Turbo الأعلى تجهيزًا بسعر مليون و55 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على خيارين للمحركات، الأول سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي بقوة 111 حصانًا، والثاني محرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 145 حصانًا وعزم دوران 210 نيوتن متر.

جيلي كولراي

تطرح جيلي كولراي المجمعة محليًا بثلاث فئات داخل السوق المصري، حيث تبدأ أسعارها من 975 ألف جنيه لفئة Comfort، بينما تقدم فئة Premium بسعر مليون و75 ألف جنيه، وتصل الفئة Sport الأعلى تجهيزًا إلى مليون و199 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك تيربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 175 حصانًا وعزم دوران 255 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ثنائي التعشيق من 7 سرعات.

شيري تيجو 8

تأتي شيري تيجو 8 ضمن أكبر السيارات الكروس أوفر المجمعة محليًا في مصر، وتبدأ أسعار موديل 2026 من مليون و120 ألف جنيه للفئة الأولى سباعية المقاعد، بينما تقدم الفئة الثانية خماسية المقاعد مقابل مليون و180 ألف جنيه، وتصل الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا إلى مليون و220 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصانًا وعزم دوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.