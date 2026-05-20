تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في السوق المصري، حافلة نقل الركاب متوسطة الحجم "كوستر" coaster الجديدة في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة السعات والتجهيزات.

وتعد تويوتا كوستر واحدة من السيارات الأكثر انتشارًا في مجال نقل الركاب، وخاصة بقطاع السياحة ونقل العاملين بالشركات والمصانع المختلفة.

أسعار تويوتا كوستر الجديدة في مصر

تتوفر حافلة تويوتا كوستر في مايو الجاري بأسعار تبدأ من أربعة ملايين و500 ألف جنيه لنسخة الـ23 راكب، وخمسة ملايين جنيه لنسخة الـ22 راكب VIP، وأربعة ملايين 800 ألف جنيه لنسخة الـ22 راكب Full Option.

مواصفات تويوتا كوستر

تعتمد حافلة تويوتا على محرك سعة 4.164 سي سي، 4 أسطوانات بقوة 129 حصان، بعزم دوران 3800 دورة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة ناقل حركة يدوي من 5 سرعات؛ وتقفع على عجلات معدنية قياس 17 بوصة.

يبلغ طول تويوتا كوستر الإجمالي 6.230 ملم، وعرضها 1.885 ملم، وارتفاعها 1.890 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3.935 ملم، والمسافة بين العجلات الأمامية 1.490 ملم، والعجلات الخلفية 1.690 ملم.

وسائل الأمان والراحة في تويوتا كوستر

تمتلك حافلة تويوتا مجموعة من وسائل الأمان والراحة أبرزها ضبط المصابيح الأمامية يدويًا وفرملة العادم ومنظم أداء المحرك في المرتفعات، بالإضافة إلى وسادة هوائية واحدة للسائق، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام PAB.

