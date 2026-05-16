بعد طرح M9 وSealion 5.. تعرف على أحدث قائمة سعرية لعلامة BYD في مصر

كتب : رأفت العربي

11:29 ص 16/05/2026 تعديل في 11:29 ص
    بي واي دي Sealion 5 DM-i
    BYD Atto 8
    بي واي دي Shark 6 
    بي واي دي Sealion 5 DM-i
    بي واي دي M9

كشفت شركة مان دريم ManDream، الوكيل المحلي لعلامة BYD بالسوق المصري، عن أحدث قائمة سعرية للعلامة بمصر خلال شهر مايو الجاري وذلك بعد التقديم الرسمي لأحدث طرازاتها محليًا M9 وSealion 5 بمصر لأول مرة.

وجاءت القائمة لتشمل طرازات مثل Dolphin Surf EV وSealion 6 EV وSealion 6 DM-i، وATTO 8 إلى جانب السيارات الجديدة التي انضمت وهي M9، وSealion 5 DM، وShark 6.

أسعار سيارات بي واي دي الجديدة في مصر بشهر مايو الجاري:

دولفين Surf EV

جاءت السيارة دولفين Surf EV موديل 2027 بسعر رسمي بلغ 949,900 جنيه.

سيليون 6 EV

تقدم أسعار سيليون 6 EV موديل 2026 وأصبح سعرها الرسمي 1,699,900 جنيه.

سيليون 6 DM-i

تأتي أسعار سيليون 6 DM-i وأصبح سعر الفئة Ultra الرسمي 1,899,900 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا Luxury فقد جاءت بسعر 2,099,900 جنيه.

ATTO 8

تقدم BYD ATTO 8 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 2,849,900 جنيه.

سيليون 5 DM-i

تقدم سيليون 5 الجديدة في السوق المصري لأول مرة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي 1.399.900 جنيه للفئة الأولى Ultra، بينما تقدم الفئة الثانية Luxury بسعر رسمي 1.649.900 جنيه.

شارك 6

تقدم السيارة شارك 6 في مصر بفئة واحدة من التجهيزات هي Luxury بسعر رسمي 3.359.900 جنيه.

M9 DM-i

وجاءت السيارة الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي 3.299.900 جنيه للفئة الأولى Ultra، أما الفئة الثانية Luxury فقد تقدمت بسعر رسمي 3.849.900 جنيه.

