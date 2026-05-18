شهد سوق السيارات المصري خلال الساعات القليلة الماضية انضمام 3 طرازات جديدة موديل 2027 تحمل علامة شيري التجارية، وذلك في خطوة تعكس استمرار نشاط طرح الطرازات الحديثة بالسوق المحلي موديلات العام الجديد.

وتتنوع السيارات التي دخلت السوق المصري منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر مايو بين طرز سيدان عائلية صغيرة ومتوسطة، وسيارات SUV رياضية متعددة الاستخدامات، وجميعها تنتمي إلى الفئات الأكثر انتشارًا وطلبًا في السوق المحلي

ونستعرض من خلال التقرير التالي موديلات 2027 التي تم طرحها بمصر حتى الآن:

شيفروليه الدبابة

وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية، فإن شيفرولية الدبابة الجديدة تتوفر بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 1.050.000 جنيه للفئة Box الأولى، والفئة AC المكيفة سعرها 1.150.000جنيه.

شيفرولية الجامبو

تقد السيارة الجامبو الجديدة بسعر 1.560.000 جنيه للفئة الأولى، و1.584.500 جنيه للفئة الثانية، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي الجديد 1.670.000 جنيه.

سوإيست S05

تقدم S05 موديل 2027 أرخص طرازات سوإيست بسعر رسمي مليون و10 آلاف جنيه.

سوإيست S06

تقدم S06 موديل 2027 فئة Highline بسعر مليون و290 ألف جنيه، فيما بلغت فئة Premium نحو مليون و425 ألف جنيه، مع توافر محرك بسعة 1.6 لتر تيربو في الفئة الأعلى.

سوإيست S07

وفيما يتعلق بطراز S07 موديل 2027 بفئة Highline بسعر رسمي مليون و320 ألف جنيه، بينما وصلت فئة Premium سعرها مليون و460 ألف جنيه.

سوإيست S09

أما الطراز الأكبر S09 بفئة Flagship، يقدم بسعر مليون و550 ألف جنيه.

هيونداي توسان NX4e

وتقدم السيارة هيونداي توسان NX4e الفئة الأولى Smart Shadow بسعر 1,800,000 جنيه، والفئة Blaze بسعر 1,950,000 جنيه، بينما جاءت الفئة Redline بسعر 2,050,000 جنيه.

كما سجلت الفئة Redline N Pack نحو 2,125,000 جنيه، والفئة Night بسعر 2,200,000 جنيه، بينما بلغت الفئة Black Diamond نحو 2,300,000 جنيه، وسجلت الفئة N Line AWD نحو 2,400,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تتوفر شيفرولية أوبترا 2027 الجديدة بفئتين بأسعار تبدأ من 764.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و789.900 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

سيارات فورثينج الصينية:

T5 EVO

أسعار T5 EVO موديل 2027 هي 1,250,000 جنيه للفئة Exclusive.

T5 EV

أسعار T5 EV موديل 2027 وهي 1,475,000 جنيه للفئة Exclusive.

T5 REEV

أسعار T5 REEV موديل 2027 وهي 1,490,000 جنيه للفئة Exclusive.

S7 EV

أسعار S7 EV موديل 2027 وهي 1,395,000 جنيه للفئة Exclusive.

S7 REEV

أسعار S7 REEV موديل 2027 وهي 1,465,000 جنيه للفئة Exclusive.

U-Tour

أسعار U-Tour موديل 2027 وهي 1,765,000 جنيه للفئة Exclusive.

V9

أسعار V9 موديل 2027 وهي 2,900,000 جنيه للفئة Exclusive.

نيسان صني

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، ستتوفر نيسان صني موديل 2027 بأسعار رسمية تبدأ من 765 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تأتي الفئة AT Mid بسعر 800 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 830 ألف جنيه.

نيسان سنترا

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2027 المجمعة محليًا بفئة واحدة من التجهيزات هي فئة Highline وتباع بسعر رسمي يبدأ من مليون 50 ألف جنيه.

شيري أريزو 5

تتوفر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2027 المجمعة محليًا بأسعار تبدأ من 730.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية ارتقى سعرها إلى 775.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 815.000 جنيه.

شيري تيجو 8 برو ماكس

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فمن المقرر بيع السيارة المستوردة الجديدة بأسعار من 1.620.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الأعلى تجهيزًا 1.720.000 جنيه

شيري أريزو 6 GT

تقدم شيري أريزو 6 GT موديل 2027 بأسعار رسمية تبدأ من 995.000 جنيه، والفئة الثانية كاملة التجهيز 1.060.000 جنيه.

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك 2027 الجديدة بأسعار تبدأ من 1.160.000 جنيه.

نيسان قشقاي

تبدأ أسعار نيسان قشقاي موديل 2027 من 1.555.000 جنيه للنسخة N-Connecta،

ميتسوبيشي إكسباندر

وتتوفر ميتسوبيشي إكسباندر 2027 بحسب المعلن من وكيل العلامة اليابانية بفئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 1.475.000 جنيه للفئة Highline، والفئة Premium line سعرها 1.525.000 جنيه.

هيونداي إلنترا AD

تتوفر أسعار هيونداي إلنترا AD بأسعار رسمية تبدأ من 1.020.000 جنيه، والفئة Modern الثانية أصبح سعرها 1.120.000 جنيه، وارتقت الفئة Modern المزودة بفتحة سقف سعرها الجديد 1.135.000 جنيه، فيما سعر الفئة Topline الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 1.235.000 جنيه.

دولفين سيرف EV

تقدم السيارة دولفين موديل 2027 في مصر بسعر رسمي 949.900 جنيه.

بي واي دي سيليون 5 DM

تتوفر السيارة لفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1.399.900 جنيه للفئة الأولى Ultra، وتبدأ الفئة الثانية بسعر رسمي 1.649.900 جنيه.

بي واي دي M9 DM

تقدم السيارة في مصر بسعر رسمي يبدأ من 3.299.900 للفئة الأولى Ultra، بينما تقدم الفئة الثانية Luxury بسعر 3.849.900 جنبه.

بي واي دي شارك 6 DMO

تقدم شارك 6 في مصر بفئة واحدة من التجهيزات Luxury بسعر رسمي 3.359.900 جنيه.

