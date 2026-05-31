وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ولاية أوهايو الأمريكية، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 12 ساعة، وذلك استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام منتخب البرازيل ضمن التحضيرات النهائية لكأس العالم 2026.

ويترأس بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت بعثة المنتخب قد غادرت مطار القاهرة الدولي مساء السبت 30 مايو الجاري، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في معسكر الإعداد الخاص بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ويخوض منتخب مصر مواجهة ودية أمام البرازيل فجر يوم 7 يونيو المقبل، في آخر تجاربه التحضيرية قبل انطلاق منافسات المونديال، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، والتي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.