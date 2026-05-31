قدمت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، خلال الربع الأول من عام 2026 الجاري السيارة سبارك EUV الكهربائية رسميًا ولأول مرة لعملاء السوق المحلي.

تتوفر شيفرولية سبارك الكهربائية موديل 2026 وفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 999.000 جنيه.

محرك شيفرولية سبارك

تعتمد شيفرولية سبارك الجديدة على محرك كهربائي بقوة 100 حصان، مع عزم دوران 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام دفع أمامي، وزودت السيارة سعة 42 كيلوواط/ساعة، تمكنها من السير حتى 360 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 35 دقيقة باستخدام شاحن DC.

أبعاد شيفرولية سبارك

تقدم شيفرولية سبارك الكهربائية الجديدة بطول 4.160 مم، وعرض 1.760 مم، وارتفاع 1.560 مم، مع قاعدة عجلات 2.650 مم.

التجهيزات الداخلية لـ"شيفرولية سبارك"

تقدم سبارك بتجهيزات داخلية متطورة أبرزها شاشة لمس مركزية مقاس 10.1 بوصة، ولوحة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية مقاس 8.8 بوصة، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto.

أنظمة أمان شيفرولية سبارك

تقدم شيفرولية سبارك الكهربائية الجديدة بعدد من أنظمة الأمان القياسية، أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني ESC، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات.

كما تتوفر السيارة بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للمساعدة على الاصطفاف، ما يعزز مستويات الأمان أثناء القيادة داخل المدن والمناورات الضيقة.

مميزات شيفرولية سبارك 2026

تأتي شيفروليه سبارك الكهربائية EUV مدعومة بحزمة ضمان شاملة تشمل: ضمان السيارة لمدة 5 سنوات أو 150.000 كيلومتر، وضمان البطارية لمدة 8 سنوات أو 160.000 كيلومتر، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3 سنوات.

كما تتوفر سبارك بمجموعة من الإكسسوارات الحصرية مثل إضافات الهيكل الجانبية، الدرجات المساعدة، وحلول التخزين الذكية، مما يمنح السائقين فرصة لجعل سبارك الكهربائية انعكاساً حقيقياً لشخصيتهم.

