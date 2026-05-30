يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر إقبالًا مستمرًا على الطرازات الكورية، بفضل ما تتمتع به من اعتمادية وتوافر قطع الغيار وانخفاض تكاليف الصيانة مقارنة بالعديد من المنافسين.

وتتنوع الخيارات المتاحة أمام المشترين بين السيارات الاقتصادية والعائلية، بما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.

وتحافظ عدد من السيارات الكورية على مكانتها داخل سوق المستعمل المصري رغم مرور سنوات على طرحها، مستفيدة من سمعتها الجيدة وانتشارها الكبير على الطرق المحلية، ما يجعلها من بين الأكثر طلبًا عند البحث عن سيارة مستعملة.

هيونداي فيرنا

تتوافر هيونداي فيرنا بمتوسط أسعار يتراوح بين 280 ألف و450 ألف جنيه للموديلات المطروحة بين 2005 و2017.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1600 سي سي يولد قوة 106 أحصنة وعزم دوران 145 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات.

هيونداي ماتريكس

يبدأ متوسط أسعار هيونداي ماتريكس من 365 ألف جنيه ويصل إلى 660 ألف جنيه للموديلات المنتجة بين 2001 و2010.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 103 أحصنة وعزم دوران 142 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

كيا سيراتو

تعد كيا سيراتو من أكثر السيارات الكورية انتشارًا في سوق المستعمل، حيث تتراوح أسعارها بين 430 ألف و870 ألف جنيه للموديلات من 2006 إلى 2017.

وتعتمد على محرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 124 حصانًا وعزم دوران 155 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

كيا بيكانتو

تتوافر كيا بيكانتو بمتوسط أسعار يتراوح بين 330 ألف و790 ألف جنيه للموديلات من 2007 إلى 2021.

وتقدم السيارة بخيارين من المحركات، الأول سعة 1000 سي سي مكون من 3 أسطوانات بقوة 68 حصانًا وعزم دوران 95 نيوتن متر، بينما يأتي الثاني بسعة 1200 سي سي بقوة 84 حصانًا وعزم دوران 121 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

دايو نوبيرا 2

تواصل دايو نوبيرا 2 حضورها داخل سوق المستعمل المصري كواحدة من السيارات الكورية الاقتصادية، حيث تتوافر بمتوسط أسعار يتراوح بين 215 ألف و300 ألف جنيه للموديلات المنتجة خلال الفترة من 1999 إلى 2007.

وتعتمد نوبيرا 2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي يولد قوة 106 أحصنة وعزم دوران 148 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا للاستخدام اليومي والتنقلات داخل المدن.