تقدم مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة جيلي في مصر، سيارتها الكهربائية الجديدة جيلي جالاكسي EX2، التي تنتمي لفئة الكروس أوفر SUV المدمجة كأرخص طرازات الشركة بالسوق المصري خلال شهر مايو الجاري.

تقدم جيلي EX2 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات تبدأ من 749 ألف و900 جنيه للفئة PRO ، بينما تقدم الفئة الثانية MAX بسعر رسمي يبلغ 849 ألف و900 جنيه.

مواصفات جيلي جالاكسي EX2 الكهربائية الجديدة بمصر:

أداء جيلي جالاكسي EX2

تعتمد جيلي جالاكسي EX2 على منظومة دفع كهربائية متكاملة توفر استجابة سريعة أثناء القيادة، حيث تتسارع السيارة من 0 إلى 50 كم/س خلال 4.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 130 كم/س.

كما تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي يعزز من الثبات والتوازن أثناء القيادة، إلى جانب نصف قطر دوران يبلغ 4.95 متر، ما يسهل المناورة داخل المدن والأماكن الضيقة.

المساحات والأبعاد في جيلي EX2

توفر جيلي EX2 مساحات تخزين متعددة داخل المقصورة تصل إلى 36 مساحة مختلفة، بجانب صندوق أمتعة خلفي بسعة 375 لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى 1320 لترًا بعد طي المقاعد الخلفية.

كما زودت السيارة بمقاعد توفر مستويات جيدة من الراحة، مع مساحة خلفية واسعة للأرجل بما يعزز من راحة الركاب خلال الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

التجهيزات الداخلية في جيلي جالاكسي EX2

حصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات التكنولوجية الحديثة، أبرزها شاشة ترفيه رئيسية قياس 14.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، بالإضافة إلى نظام تشغيل Flyme Auto.

كما تدعم السيارة الشحن اللاسلكي للهواتف، والتشغيل الذكي بدون مفتاح، مع إمكانية التحكم في بعض وظائف السيارة عن بعد عبر تطبيق ذكي، إلى جانب نظام إضاءة داخلية Ambient Lighting متعدد الألوان.

منظومة الأمان في جيلي جالاكسي EX2

زودت جيلي EX2 بحزمة متطورة من أنظمة مساعدة السائق ADAS، والتي تشمل نظام الكبح التلقائي للطوارئ، ومثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من مغادرة الحارة المرورية.

كما تعتمد السيارة على هيكل عالي الصلابة لتعزيز مستويات الأمان، بجانب نظام رؤية محيطية 540 درجة يوفر رؤية شاملة لمحيط السيارة عبر الشاشة الوسطية، بما يساعد على القيادة الآمنة داخل الطرق الضيقة والمزدحمة.