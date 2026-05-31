قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن هذا الاتفاق بصورة "كاملة" حقوق الشعب الإيراني، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لحسم الملفات العالقة بين طهران وواشنطن، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

قاليباف يؤكد غياب الثقة بوعود الأعداء ويشترط تحقيق نتائج ملموسة

أوضح قاليباف، فور أدائه اليمين الدستورية عقب إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، أنه لا توجد أي ثقة في أقوال العدو أو وعوده السياسية، مشددا على أن المعيار الوحيد والأساسي للجانب الإيراني هو تحقيق نتائج ملموسة وواقعية على الأرض وقبل أن تقبل طهران بالوفاء بالتزاماتها المقابلة في أي اتفاق محتمل.

من جهة أخرى، دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى توسيع دائرة المشاركة في إدارة شؤون الدولة، مؤكدا أن تحقيق تقدم حقيقي يتطلب الاستفادة من الطاقات العلمية والنخبوية وتوظيفها في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بين طهران وواشنطن للتوصل إلى تفاهم بشأن "الملفات الخلافية"، وسط تمسك كل طرف بشروطه الأساسية وسعي الوسطاء إلى تقريب وجهات النظر.