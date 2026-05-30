تعد طرمبة البنزين من أهم الأجزاء المسؤولة عن وصول الوقود إلى المحرك بالكميات والضغط المناسبين، ويؤدي تعرضها للتلف إلى ظهور عدد من العلامات التحذيرية التي قد تنتهي بتوقف السيارة بشكل مفاجئ إذا لم يتم التعامل معها سريعًا.

ويرصد التقرير التالي أبرز المؤشرات التي قد تدل على وجود مشكلة في طرمبة البنزين قبل تعطلها بشكل كامل.

صعوبة تشغيل المحرك

من أبرز العلامات التي تشير إلى ضعف طرمبة البنزين، مواجهة صعوبة في تشغيل السيارة خاصة بعد توقفها لفترات طويلة. ويحدث ذلك نتيجة عدم قدرة الطرمبة على الحفاظ على ضغط الوقود المطلوب داخل دائرة التغذية.

تقطيع واهتزاز أثناء القيادة

قد يلاحظ السائق اهتزاز المحرك أو حدوث تقطيع أثناء السير، خاصة عند الضغط على دواسة الوقود أو محاولة التسارع، نتيجة وصول الوقود إلى المحرك بكميات غير منتظمة.

ضعف العزم وتأخر الاستجابة

تلف طرمبة البنزين يؤثر بشكل مباشر على أداء السيارة، حيث يفقد المحرك جزءًا من قوته، وتصبح استجابة السيارة أبطأ عند زيادة السرعة أو أثناء صعود المرتفعات وتحميل السيارة بأوزان إضافية.

صدور صوت أزيز من خزان الوقود

في الظروف الطبيعية تعمل طرمبة البنزين بصوت منخفض للغاية، لكن عند اقترابها من التلف قد يصدر عنها صوت طنين أو أزيز واضح من منطقة خزان الوقود، وهو ما يعد من العلامات الشائعة لوجود خلل بها.

زيادة استهلاك الوقود

يمكن أن يؤدي ضعف ضغط الوقود إلى تراجع كفاءة الاحتراق داخل المحرك، ما يدفع السيارة لاستهلاك كميات أكبر من البنزين مقارنة بالمعدل الطبيعي.

ظهور لمبة فحص المحرك

ترصد حساسات السيارة أي خلل في ضغط الوقود، الأمر الذي قد يتسبب في إضاءة لمبة فحص المحرك بلوحة العدادات، وهو مؤشر يستدعي فحص السيارة في أقرب وقت.

ارتفاع حرارة المحرك

في بعض الحالات قد يتسبب ضعف ضخ الوقود في اضطراب عملية الاحتراق داخل المحرك، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بصورة غير معتادة.

وينصح خبراء الصيانة بعدم تجاهل هذه العلامات، إذ إن استمرار القيادة بطرمبة بنزين تالفة قد يؤدي إلى تعطل السيارة بشكل مفاجئ وزيادة تكاليف الإصلاح لاحقًا.