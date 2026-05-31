سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

01:43 م 31/05/2026

انخفض سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026 بنحو 50 جنيهًا مع منتصف التعاملات اليومية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية أمس السبت.

وكان سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 30-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات أمس، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 31-5-2026 مع منتصف التعاملات اليومية وهي كالآتي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 7690 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 بلغ 6730 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 بلغ 5805 جنيهات..

سعر الذهب عيار 14 بلغ 4515 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب بلغ 54160 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويذكر أن اليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

