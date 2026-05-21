كشف أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة BYD في مصر، عن اقتراب طرح منظومة الشحن فائق السرعة “Flash Charging” خلال الفترة المقبلة.

وأكد أرورا على هامش حفل إطلاق علامة بي واي دي رسميًا بمصر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لدعم البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتعزيز تجربة المستخدم داخل السوق المصري قبل نهاية العام.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في منظومة الخدمات المرتبطة بالعلامة، سواء من حيث المنتجات الجديدة أو خدمات ما بعد البيع أو شبكات الشحن.

بناء منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية

وأوضح أرورا أن استراتيجية الشركة لا تقتصر فقط على تقديم طرازات جديدة، ولكن تمتد لتشمل بناء منظومة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية، بما يضمن تجربة استخدام أكثر سهولة وكفاءة لعملاء BYD في السوق المحلي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا تدريجيًا في خدمات الشحن والصيانة، إلى جانب تعزيز جاهزية السوق المصري لاستقبال الجيل الجديد من السيارات الكهربائية والهجينة.

شحن البطارية في دقائق.. نقلة في مفهوم الطاقة

وبحسب ما تم الإعلان عنه خلال الفعالية، تستهدف منظومة الشحن الجديدة تمكين مستخدمي سيارات BYD الكهربائية والـ”Plug-in Hybrid” من شحن البطارية في زمن يقارب 5 دقائق فقط في حال تطبيق النظام بكامل طاقته التشغيلية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مفهوم شحن السيارات مقارنة بالأنظمة التقليدية الحالية.

وتعد هذه المدة من أسرع أزمنة الشحن المطروحة عالميًا حتى الآن، ما يعكس توجه الشركة نحو تقليل الفجوة بين السيارات الكهربائية وسيارات البنزين والديزل التقليدية من حيث سهولة الاستخدام.

تقنية "Flash Charging"

تعتمد تقنية “Flash Charging” على منظومة شحن فائق القدرة طورتها BYD، تصل قدرتها إلى نحو 1.5 ميجاوات (1500 كيلو واط)، وهي مستويات أعلى بكثير من الشواحن السريعة المتداولة حاليًا التي تتراوح عادة بين 150 و350 كيلواط.

وتتكامل هذه المنظومة مع بطاريات متطورة من الجيل الجديد مثل Blade Battery 2.0، بما يسمح برفع كفاءة استقبال الطاقة وتحقيق معدلات شحن أسرع دون التأثير الكبير على الأداء أو السلامة.

تصميم متكامل بين المحطات والبطاريات

تعتمد الفكرة الأساسية للنظام على الدمج بين محطات شحن عالية القدرة وأنظمة إدارة طاقة داخلية متقدمة، تشمل حلول لتخزين الطاقة داخل محطات الشحن نفسها، بهدف تقليل الضغط على شبكة الكهرباء العامة وتوفير طاقة ضخمة بشكل لحظي عند الحاجة.

ويتيح هذا التصميم تقليل زمن الشحن من مستويات منخفضة إلى ما يقارب 70% خلال دقائق معدودة في الظروف المثالية، مع الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية أثناء التشغيل.

خطة لإنشاء شبكة محطات مخصصة لـBYD في مصر

ويأتي التوجه نحو هذه التقنية ضمن خطة أوسع لتطوير شبكة محطات شحن مخصصة لعملاء BYD في عدد من المواقع الحيوية داخل مصر، على أن يتم التوسع تدريجيًا بالتوازي مع نمو انتشار السيارات الكهربائية والهجينة في السوق المحلي.

وتستهدف هذه الخطوة دعم انتشار وسائل النقل النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

