بعد الكشف عن P7+ لأول مرة.. XPENG تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر

أعلنت شركة راية أوتو الوكيل المحلي لعلامة إكس بينج في مصر، عن أحدث قائمة أسعار رسمية لجميع طرازات العلامة داخل السوق المصري، وذلك عقب الكشف عن السيارة الكهربائية الجديدة كليًا XPENG P7+ لأول مرة بالسوق المصري خلال شهر مايو الجاري

وجاء الإعلان عن قائمة الأسعار بعد أيام من الكشف عن إكس بينج P7+ لأول مرة في السوق المحلي داخل أحدث صالة عرض للعلامة في القاهرة الجديدة، في خطوة تعكس توجه الشركة إلى تعزيز حضورها داخل قطاع السيارات الكهربائية في مصر.

أسعار سيارات إكس بينج P7+ الجديدة بمصر:

XPENG G9



تقدم XPENG G9 في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة، حيث تبدأ الفئة RWD Premium بسعر 2,740,000 جنيه، تليها فئة RWD Flagship بسعر 2,890,000 جنيه، بينما تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا بسعر 3,150,000 جنيه، لتوفر خيارات متنوعة ضمن فئة الـSUV الكهربائية الفاخرة.

XPENG G6



تتوفر XPENG G6 الكهربائية في السوق المصري بفئة واحدة هي RWD Flagship، بسعر رسمي يبلغ 2,190,000 جنيه، وتُعد من الطرازات التي تستهدف فئة الـSUV المتوسطة الكهربائية بتجهيزات حديثة.

XPENG M03



تأتي XPENG M03 عبر فئتين مختلفتين، حيث تُطرح الفئة الأولى FWD Premium بسعر 1,350,000 جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية FWD Premium Plus بسعر 1,400,000 جنيه، لتقدم خيارًا اقتصاديًا نسبيًا ضمن عائلة XPENG الكهربائية.

XPENG X9



تطرح XPENG X9 في السوق المصري بفئة واحدة فقط هي Flagship، بسعر رسمي يبلغ 3,599,000 جنيه.