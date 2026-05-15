جيلي جالاكسي EX5 الكهربائية تصل مصر رسميًا.. تبدأ من 1.42 مليون جنيه



كشفت مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة جيلي بالسوق المصري، عن سيارتها جالاكسي EX5 الكهربائية بالكامل الجديدة كليًا والتي تنتمي لفئة الكروس أوفر SUV المدمجة الرياضية متعددة الاستخدامات خلال شهر مايو الجاري.

تقدم جالاكسي EX5 الكهربائية بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون 420 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 500 للفئة الثانية، ومليون 570 ألف جنيه.

مواصفات جيلي جالاكسي EX5 :

أداء محرك جيلي جالاكسي EX5

تأتي جالاكسي EX5 بمحرك كهربائي بقوة تصل إلى 215 حصان وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي، ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في نحو 6.9 ثانية.

وتعتمد EX5 على بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) بسعات مختلفة، أبرزها بطارية حوالي 60.2 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 550 كم بالشحنة الواحدة وفقًا لدورة CLTC.

تجهيزات جيلي جالاكسي EX5



ومن ناحية التجهيزات، تزود السيارة بشاشة وسطية كبيرة تصل إلى 15.4 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، ونظام عرض على الزجاج الأمامي (HUD)، بالإضافة إلى نظام صوتي متطور يصل إلى 1000 وات، مع حزمة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).



مساحات و أبعاد جيلي جالاكسي EX5



وتنتمي السيارة إلى فئة الـSUV متوسطة الحجم، بطول يقارب 4.6 متر مع قاعدة عجلات تبلغ نحو 2750 مم، وعرض 1901 ملم وارتفاع 1670 ملم، وتزن السيارة من 1630 كجم إلى 1740 كجم.

منظومة الأمان في جيلي جالاكسي EX5



حصلت جالاكسي EX5 على تقييم 5 نجوم في اختبارات الأمان العالمية، وزودت السيارة الصينية بحزمة متطورة من أنظمة القيادة المساعدة (ADAS) من المستوى الثاني، والتي تشمل نظام التوقف التلقائي للطوارئ، ومثبت سرعة متكيف، ونظام الحفاظ على المسار، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، فضلًا عن أنظمة مساعدة تغيير الحارة وتفادي الاصطدام، وهو ما يساعد على تقليل احتمالات الحوادث بشكل كبير.

كما زودت EX5 بوسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، بالإضافة إلى وسادة هوائية وسطية، فضلًا عن التصميم الهندسي للسيارة الذي يركز على تعزيز السلامة، سواء من خلال تقوية هيكل السيارة أو دمج الأنظمة الإلكترونية التي تعمل على دعم السائق وتجنب المخاطر.

