تنتظر النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي عرض فيلم "7Dogs" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد أولى مشاركاتها السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، برعاية المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

روجت مونيكا بيلوتشي لدورها بأحداث الفيلم، ونشرت البوستر الدعائي الخاص بشخصيتها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وكتبت: "فيلم 7 كلاب، جوليا ليون، أنيقة، خطيرة، دائما تسبق بخطوة، تعرف على واحد من الكلاب، فيلم أكشن جديد للمخرجين عادل العربي وبلال فلاح".

كواليس فيلم 7Dogs

يشارك ببطولة فيلم 7Dogs نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، هم: الفنان كريم عبدالعزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

آخر مشاركات مونيكا بيلوتشي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات النجمة مونيكا بيلوتشي على شاشة السينما بفيلم الدراما "Do Not Disturb" عام 2025.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول دراسة الحياة الخاصة للنزلاء الذين يسجلون دخولهم إلى غرف الفنادق حول العالم.

تشارك النجمة مونيكا بيلوتشي بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الأكشن "The Birthday Party" والمقرر عرضه بالسينمات 22 مايو الجاري.

