أبو غالي موتورز تعلن وكالتها الحصرية لسيارات Geely NEV الكهربائية

أعلنت شركة أبو غالي موتورز عن حصولها على الوكالة الحصرية لعلامة Geely NEV المتخصصة في سيارات الطاقة الجديدة، التابعة لشركة جيلي أوتو العالمية، وذلك خلال مشاركتها في معرض Automorrow للسيارات.

ومن المقرر إطلاق العلامة رسمياً بنهاية الربع الأول من عام 2026، مع خطة لطرح 6 طرازات متنوعة تشمل السيارات الكهربائية بالكامل (EV) والسيارات الهجينة (Hybrid)، لتلبية مختلف احتياجات وأنماط القيادة لدى المستهلك المصري.

وفي إطار حرص أبو غالي موتورز على تقديم تجربة فريدة ومتكاملة للعملاء، أكدت الشركة أن استراتيجيتها ترتكز على ما هو أبعد من بيع السيارات، من خلال بناء منظومة قوية لخدمات ما بعد البيع تضمن أعلى مستويات الجودة والراحة والثقة.

وفي إطار رؤيتها لتقديم تجربة شاملة للعملاء، أكدت أبو غالي موتورز أن استراتيجيتها لا تقتصر على بيع السيارات فقط، بل تشمل بناء منظومة قوية لخدمات ما بعد البيع، تعتمد على صيانة احترافية بمعايير عالمية، ودعم فني متخصص، وتوفير مستمر لقطع الغيار الأصلية، إلى جانب أسعار تنافسية وشبكة واسعة من مراكز الخدمة والموزعين المعتمدين تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وصرّح المهندس تامر قطب، نائب الرئيس لقطاع السيارات بمجموعة أبو غالي موتورز: “نحن لا نشارك لعرض سيارات فقط، بل لنقدم رؤية متكاملة لمستقبل التنقل في مصر. إطلاق Geely NEV يمثل بداية مرحلة جديدة من التكنولوجيا المستدامة، مدعومة بشبكة قوية من صالات العرض ومراكز الخدمة والدعم الفني، مع تركيز كامل على تقديم تجربة ملكية مريحة وموثوقة تليق بثقة عملائنا.”

ومن جانبه، صرح "جين"، المدير العام لشركة جيلي أوتو العالمية في مصر، قائلاً: "نحن عازمون على نقل منظومة التنقل المتكاملة التي تتبناها جيلي إلى المستخدمين في مصر؛ ولذلك وقع اختيارنا على مجموعة 'أبو غالي موتورز' كشريك محلي استثنائي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ٤٥ عاماً في قطاع التنقل ، لتمثيل علامتي 'جيلي' و'LEVC'. ويسعدني أن أعلن اليوم أن مجموعة أبو غالي موتورز هي شريكنا الاستراتيجي لسيارات جيلي للطاقة الجديدة (NEV) في مصر."

وأضاف: "باعتبار السوق المصري سوقاً استراتيجياً لشركة جيلي في أفريقيا، سنعمل عن كثب مع شريكنا لتقديم أحدث المنتجات العالمية والخدمات المتميزة، وبناء بيئة تنقل مستدامة تعزز أسلوب حياة أكثر حماية للبيئة وانفتاحاً وعصرية.

وتابع، نحن على ثقة تامة بأنه بفضل الخبرة العميقة والقدرات التشغيلية القوية لـ 'أبو غالي موتورز'، ستحقق جيلي رؤيتها المتجددة في مصر، لنصبح شريكاً دائماً لعملائنا ونرسم معاً معالم تجربة تنقل أفضل للجميع."

