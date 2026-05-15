تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس بمحافظة القليوبية، والتي بلغت نسبة تنفيذها نحو 28% حتى الآن، ضمن مشروع تأهيل المنشآت المائية وتطوير منظومة توزيع المياه.

سويلم: "الالتزام الكامل بمعايير الجودة في التنفيذ"

أكد وزير الري ضرورة الالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لضمان جودة التنفيذ، مع استمرار أعمال الرقابة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقة الأعمال للاشتراطات الفنية المطلوبة.

وأوضح تقرير تلقاه الوزير من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أنه تم الانتهاء من أعمال التكريك وتسوية الجسور بالمجرى لمسافة كيلومتر خلف القنطرة القديمة، إلى جانب تدبيش الجسور بين القنطرة القديمة والجديدة ومنطقة تحويلة المياه بالبر الأيمن.

وزارة الري: "استمرار أعمال الحوائط الخرسانية"

أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ الحائط الخرساني بالبر الأيمن، مع البدء في تنفيذ الحائط الخرساني بالبر الأيسر تمهيدًا لتنفيذ حفرة الإنشاء، إلى جانب مواصلة أعمال الصيانة بالقنطرة القديمة لضمان استمرار تمرير التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة التنفيذ.

هاني سويلم: "الحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة"

شدد وزير الموارد المائية والري على أهمية الحفاظ على الطابع الأثري لقنطرة فم بحر مويس، التي مر على إنشائها نحو 150 عامًا، مع التعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار خلال أعمال الترميم والتطوير.

وزير الري: "تأهيل المنشآت المائية يدعم الجيل الثاني لمنظومة المياه"

أكد الدكتور هاني سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة توزيع المياه، من خلال الاعتماد على التصرفات بدلًا من المناسيب، وذلك ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين توزيع المياه بمختلف المحافظات.