إعلان

لينك آند كو 03 الجديدة كليًا تصل مصر لأول مرة .. أسعار ومواصفات

كتب : محمد جمال

04:01 م 14/05/2026 تعديل في 04:01 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لينك آند كو 03
  • عرض 5 صورة
    لينك آند كو 03
  • عرض 5 صورة
    لينك آند كو 03
  • عرض 5 صورة
    لينك آند كو 03

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت مجموعة عز العرب أتوموتيف جروب، الوكيل المحلي الحصري لعلامة Lynk & Co الصينية في السوق المصري، السيارة Lynk & Co 03 الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري خلال مايو الجاري.

وتعد Lynk & Co 03 واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة التابعة لمجموعة جيلي المالكة أيضًا لعلامة فولفو، حيث تعتمد السيارة السيدان على منصة CMA المشتركة مع عدد من سيارات فولفو الحديثة، ما يمنحها مستويات متطورة من الثبات والأمان.

مواصفات لينك آند كو 03 الجديدة كليًا قبل طرحها بمصر:


محرك Lynk & Co 03


تعتمد Lynk & Co 03 عالميًا على عدة محركات، أبرزها محرك سعة 1.5 لتر تربو، بقوة تصل إلى 181 حصانًا مع عزم دوران 290 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.


كما تتوفر السيارة الصيمية الفاخرة أيضًا بنسخ أقوى بمحرك 2.0 لتر تربو تصل قوته إلى 254 حصانًا ببعض الفئات الرياضية.

وتستطيع Lynk & Co 03 التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال أقل من 7 ثوانٍ، وتصل إلى سرعة قصوى 205 كم/س للفئات القياسية.

أبعاد ومساحات Lynk & Co 03


تنتمي 03 لفئة السيدان المدمجة، وتأتي بطول يبلغ 4,697 مم، وعرض 1,843 مم، وارتفاع 1,460 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,730 مم.

التجهيزات الداخلية في Lynk & Co 03


حصلت Lynk & Co 03 على مقصورة داخلية تحمل طابعًا رياضيًا وتقنيًا متطورًا، حيث تأتي بشاشة ترفيه مركزية كبيرة تعمل باللمس، مع لوحة عدادات رقمية بالكامل، بالإضافة إلى مقاعد رياضية وخامات داخلية تجمع بين الجلد والتطعيمات المعدنية، كما تدعم السيارة أنظمة اتصال ذكية، وشاحن لاسلكي للهاتف المحمول، وإضاءة داخلية محيطية.

مواصفات الأمان في Lynk & Co 03


تضم السيارة مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، من بينها نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومثبت السرعة التكيفي، ومساعد الحفاظ على الحارة المرورية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، بالإضافة إلى فرامل طوارئ أوتوماتيكية وكاميرات محيطية وحساسات ركن متعددة.

أسعار Lynk & Co 03


تقدم Lynk & Co 03 في مصر بسعر رسمي يبدأ من مليون 350 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 490 ألف جنيه.

لينك آند كو 03 أسعار السيارات سيارات 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
رياضة محلية

بعد تصدر ريان.. 10 لاعبين كسروا احتكار الأهلي والزمالك للقب هداف الدوري
طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك
رياضة محلية

طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك
أمين الفتوى يوضح الحد الأقصى لعدد المساهمين في كل أضحية
أخبار

أمين الفتوى يوضح الحد الأقصى لعدد المساهمين في كل أضحية
بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)
زووم

بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)
بعد تعيينه رئيسًا للفيدرالي الأمريكي.. من هو كيفين وارش؟
أخبار البنوك

بعد تعيينه رئيسًا للفيدرالي الأمريكي.. من هو كيفين وارش؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد