غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاصمة الصينية بكين متوجها إلى الولايات المتحدة، في ختام زيارة رسمية استغرقت 3 أيام شهدت لقاءات رفيعة المستوى مع الزعيم الصيني شي جين بينج.

مباحثات ترامب وشي

ناقش الطرفان خلال المباحثات المكثفة مجموعة واسعة من الخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث سعى الزعيمان إلى إيجاد صيغ تفاهم تُساهم في تهدئة التوترات التجارية والسياسية القائمة بين البلدين.

مراسم وداع رسمية قبيل مغادرة الطائرة الرئاسية مطار بكين الدولي

أقلعت الطائرة الرئاسية الأمريكية "آير فورس وان" من مطار بكين العاصمة الدولي بعد ظهر يوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، بعد إجراء مراسم وداع رسمية على أرض المطار وحرص ترامب على توجيه إيماءة حماسية قبيل صعوده إلى الطائرة.

بينما اصطفت مجموعات من المودعين يرتدون الملابس الزرقاء ويرفعون الأعلام الأمريكية والصينية، وسط أجواء احتفالية عكست الاهتمام البروتوكولي الكبير الذي أولته بكين لهذه الزيارة التاريخية.

جدول أعمال حافل يجمع بين البروتوكول الرسمي والمباحثات السياسية

تضمن جدول أعمال زيارة ترامب التي استمرت 3 أيام فعاليات متنوعة بدأت بمأدبة عشاء رسمية وزيارات لمواقع تاريخية عريقة في الصين، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية تخللها تناول الشاي وغداء عمل مكثف.

ويهدف هذا التنوع في الفعاليات إلى توفير بيئة ملائمة لإدارة النقاشات المعقدة حول الملفات العالقة، مما يعكس الرغبة المشتركة في الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين في المرحلة الراهنة.