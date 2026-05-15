إعلان

بعد قمة مع شي.. ترامب يختتم زيارته إلى بكين ويغادر نحو واشنطن

كتب : مصطفى الشاعر

11:21 ص 15/05/2026

دونالد ترامب يغادر بكين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاصمة الصينية بكين متوجها إلى الولايات المتحدة، في ختام زيارة رسمية استغرقت 3 أيام شهدت لقاءات رفيعة المستوى مع الزعيم الصيني شي جين بينج.

مباحثات ترامب وشي

ناقش الطرفان خلال المباحثات المكثفة مجموعة واسعة من الخلافات العميقة التي ألقت بظلالها على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث سعى الزعيمان إلى إيجاد صيغ تفاهم تُساهم في تهدئة التوترات التجارية والسياسية القائمة بين البلدين.

مراسم وداع رسمية قبيل مغادرة الطائرة الرئاسية مطار بكين الدولي

أقلعت الطائرة الرئاسية الأمريكية "آير فورس وان" من مطار بكين العاصمة الدولي بعد ظهر يوم الجمعة (بتوقيت الولايات المتحدة)، بعد إجراء مراسم وداع رسمية على أرض المطار وحرص ترامب على توجيه إيماءة حماسية قبيل صعوده إلى الطائرة.

بينما اصطفت مجموعات من المودعين يرتدون الملابس الزرقاء ويرفعون الأعلام الأمريكية والصينية، وسط أجواء احتفالية عكست الاهتمام البروتوكولي الكبير الذي أولته بكين لهذه الزيارة التاريخية.

جدول أعمال حافل يجمع بين البروتوكول الرسمي والمباحثات السياسية

تضمن جدول أعمال زيارة ترامب التي استمرت 3 أيام فعاليات متنوعة بدأت بمأدبة عشاء رسمية وزيارات لمواقع تاريخية عريقة في الصين، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية تخللها تناول الشاي وغداء عمل مكثف.

ويهدف هذا التنوع في الفعاليات إلى توفير بيئة ملائمة لإدارة النقاشات المعقدة حول الملفات العالقة، مما يعكس الرغبة المشتركة في الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين في المرحلة الراهنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب قمة ترامب وشي قمة بكين أمريكا والصين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حفل يتحول إلى كارثة صحية.. تفاصيل تفشي فيروس هانتا في قرية بأكملها
علاقات

حفل يتحول إلى كارثة صحية.. تفاصيل تفشي فيروس هانتا في قرية بأكملها
كيف تخفض الكوليسترول من طعامك؟.. جرب هذه الوجبة
نصائح طبية

كيف تخفض الكوليسترول من طعامك؟.. جرب هذه الوجبة
26 مليونًا لسيارة ياسمين عز.. سيارات نجوم الفن تثير الجدل- صور
زووم

26 مليونًا لسيارة ياسمين عز.. سيارات نجوم الفن تثير الجدل- صور

"تعالى نكسب أفريقيا".. ظهور مثير لـ شيكابالا مع جماهير الزمالك (فيديو)
رياضة محلية

"تعالى نكسب أفريقيا".. ظهور مثير لـ شيكابالا مع جماهير الزمالك (فيديو)
سيدة البحيرة تستغيث: "هددوني وشهروا بيا".. والداخلية تكشف الحقيقة
حوادث وقضايا

سيدة البحيرة تستغيث: "هددوني وشهروا بيا".. والداخلية تكشف الحقيقة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة مغادرة توروب.. كيف اشترى الأهلي الوقت لإنقاذ الموسم الجديد؟