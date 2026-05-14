تستعد شركة "مان دريم" ManDream، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بي واي دي التجارية في مصر، للكشف عن سيارتها بي واي دي M9 التي تنتمي لفئة الـMPV الفاخرة لأول مرة في السوق المصري غدًا الجمعة الموافق 15 مايو ضمن خطة طرح طرازات جديدة في السوق المحلي.



مواصفات بي واي دي M9 قبل طرحها بمصر:



أبعاد بي واي دي M9



تأتي بي واي دي M9 بطول 5145 مم، وعرض 1970 مم، وارتفاع 1805 مم، مع قاعدة عجلات ضخمة تصل إلى 3045 مم.



محرك وأداء بي واي دي M9



تعتمد بي واي دي M9 على نظام هجين Plug-in Hybrid DM-i الجيل الخامس من BYD، بيجمع بين محرك بنزين 1.5 لتر تيربو ومحرك كهربائي، بإجمالي قوة تصل إلى 300 حصان في بعض الفئات حسب التجهيز، مع بطاريات Blade LFP بمدى كهربائي يتراوح بين 100 كم و 218 كم حسب الفئة، ومدى إجمالي يتجاوز 1000 كم، وتتسارع من 0 إلى 100 خلال 8 ثواني تقريبًا من 0 إلى 100 كم/س.



منظومة الأمان في بي واي دي M9



تأتي بي واي دي M9 بمنظومة أمان قوية، أبرزها منظومة القيادة الذكية God’s Eye في الفئات الأعلى، مع إمكانية إضافة رادار LiDAR لدعم القيادة شبه الذاتية داخل المدن وعلى الطرق السريعة، بالإضافة لأنظمة الحفاظ على المسار، والتوقف التلقائي، ومراقبة النقطة العمياء، وأنظمة ثبات متقدمة مرتبطة بالمنصة الإلكترونية الجديدة للسيارة.



تجهيزات بي واي دي M9



في الداخل تأتي M9 بثورة تكنولوجية حقيقية، بشاشة وسطية مقاس 15.6 بوصة، وعدد شاشات إضافية للركاب، مع خامات فخمة من الجلد الفاخر والإضاءة المحيطية متعددة الألوان، وكراسي كابتن في الصف الثاني متوفر بها مساج وتبريد وتدفئة، بالإضافة لشاشة ترفيه خلفية وثلاجة داخلية في الفئات الأعلى.