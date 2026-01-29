أرخص كروس أوفر من جيلي تشهد تخفيضًا كبيرًا في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز الوكيل المحلي لعلامة جيلي التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة GX3 Pro موديل 2025 خلال شهر يناير الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبح سعر جيلي GX3 Pro كروس أوفر 790 ألف جنيه بدلًا من 850 ألف جنيه بانخفاض قدره 60 ألف جنيه.

تعتمد سيارة جيلي على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

يبلغ طول جيلي GX3 برو 4.005 مم، وعرضها 1.760 مم، وارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية 16 بوصة.

مقصورة السيارة مزودة بشاشة ترفيه قياس 8 بوصات، تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء.

بينما تشمل وسائل الأمان وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات.