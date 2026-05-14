أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هافال في مصر، عن طرح النسخة المجمعة محليًا من السيارة Haval Jolion Facelift رسميًا داخل السوق المصري، لتدخل المنافسة بقوة داخل فئة الـSUV العائلية المدمجة، خاصة مع انتشار الطرازات الصينية المنافسة في نفس الفئة السعرية.

وتأتي السيارة الجديدة ضمن سباق واضح بين عدد من العلامات الصينية في مصر، حيث تشهد الفئة تحت المليون ونصف جنيه منافسة قوية بين أكثر من طراز من حيث السعر والتجهيزات.



تقدم جوليون المحلية الجديدة، وفقًا للمعلن من وكيل هافال، بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 939.000 جنيه ، والفئة Deluxe الثانية المجمعة محليًا بسعر 990.000 جنيه ، والفئة الثالثة مليون 90 ألف جنيه.



منافسو هافال جوليون المجمعة محليًا:



شيري تيجو 4 برو



تقدم شيري تيجو 4 برو المجمعة في مصر خلال الشهر الجاري بسعر رسمي يبدأ من 950,000 جنيه لفئة Comfort، وتصل إلى 990,000 جنيه لفئة Luxury، فيما بلغت الفئة الأعلى Luxury Turbo نحو 1,055,000 جنيه.

بايك X35



تقدم بايك X35 الجديدة بالسوق المصري بسعر رسمي 899 ألف جنيه.

شانجان CS35 Plus



تقدم شانجان CS35 Plus بثلاث فئات: الفئة Elite من 999 ألف جنيه، والفئة Premium من مليون و69 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة Flagship نحو مليون و149 ألف جنيه.



إم جي ZS



تقدم إم جي ZS بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 1,050,000 جنيه للفئة الأولى Comfort ، والفئة الثانية بسعر رسمي 1,175,000 جنيه.



جيتور X70



تقدم النسخة المستوردة من جيتور X70 بفئتين، الفئة الأولى Comfort بسعر 1.095.000 جنيه، فيما تأتي الفئة الثانية Luxury بسعر 1.240.000 جنيه