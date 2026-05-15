إعلان

لافروف يدعو إلى وقف فوري للحرب في إيران وحماية مضيق هرمز

كتب : وكالات

11:27 ص 15/05/2026

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة وقف الحرب في إيران بشكل فوري والتوصل إلى هدنة، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وقال لافروف إن من الضروري عدم وجود أي عوائق أو مشكلات تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

ودعا وزير الخارجية الروسي إلى وقف الحرب في إيران بشكل عاجل والعمل على التوصل إلى هدنة تنهي التصعيد العسكري.

وأضاف أن التدخل الغربي، سواء من خلال العمل العسكري أو عبر محاولات تغيير الأنظمة، يؤدي إلى زيادة تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار لافروف إلى أن معالجة الأزمة المرتبطة بإيران تتطلب فهم السبب الرئيسي للأزمة، والذي وصفه بأنه "العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيرجي لافروف مضيق هرمز إيران روسيا وزير الخارجية الروسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد قمة مع شي.. ترامب يختتم زيارته إلى بكين ويغادر نحو واشنطن
شئون عربية و دولية

بعد قمة مع شي.. ترامب يختتم زيارته إلى بكين ويغادر نحو واشنطن
"لو مجتيش هشوه وشك".. قصة حب لـ"فتاة المرج" انتهت داخل قسم الشرطة
حوادث وقضايا

"لو مجتيش هشوه وشك".. قصة حب لـ"فتاة المرج" انتهت داخل قسم الشرطة
فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن
زووم

فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن
سيدة البحيرة تستغيث: "هددوني وشهروا بيا".. والداخلية تكشف الحقيقة
حوادث وقضايا

سيدة البحيرة تستغيث: "هددوني وشهروا بيا".. والداخلية تكشف الحقيقة
حسام حسن: أمتلك تصورًا شبه كامل لتشكيل المنتخب في كأس العالم
رياضة محلية

حسام حسن: أمتلك تصورًا شبه كامل لتشكيل المنتخب في كأس العالم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة مغادرة توروب.. كيف اشترى الأهلي الوقت لإنقاذ الموسم الجديد؟