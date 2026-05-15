أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة وقف الحرب في إيران بشكل فوري والتوصل إلى هدنة، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وقال لافروف إن من الضروري عدم وجود أي عوائق أو مشكلات تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

ودعا وزير الخارجية الروسي إلى وقف الحرب في إيران بشكل عاجل والعمل على التوصل إلى هدنة تنهي التصعيد العسكري.

وأضاف أن التدخل الغربي، سواء من خلال العمل العسكري أو عبر محاولات تغيير الأنظمة، يؤدي إلى زيادة تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار لافروف إلى أن معالجة الأزمة المرتبطة بإيران تتطلب فهم السبب الرئيسي للأزمة، والذي وصفه بأنه "العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر".