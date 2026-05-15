مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قاد الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى كشف واقعة تلاعب داخل إحدى محطات الوقود، بعدما اشتكى مواطن من مطالبته بدفع مبالغ مالية أكبر من قيمة الوقود الحقيقي.

فيديو محطة وقود

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من العاملين بمحطة وقود بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب مطالبته بسداد مبلغ مالي يزيد عن القيمة الفعلية للوقود الذي تم تزويد سيارته به.

بلاغ في القليوبية

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 12 من الشهر الجاري، عقب تلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من عامل مقيم بمحافظة القليوبية، أفاد فيه بتعرضه لواقعة تلاعب بعدادات الوقود من جانب رئيس الوردية بالمحطة.

مداهمة محطة وقود شبرا الخيمة

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية محطة الوقود المشار إليها، حيث تبين عدم حصولها على رخصة تشغيل، فضلًا عن وجود عطل بمنظومة القياس الآلي للتنكات، ما يتيح إمكانية التلاعب في قراءة العدادات.

وتمكنت القوات من ضبط المدير المسؤول عن المحطة، والذي ظهر بمقطع الفيديو المتداول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وقررت حبسه على ذمة القضية.

