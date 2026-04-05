أعلن جي بي غبور أوتو، اليوم الأحد، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات هيونداى في السوق المصري خلال شهر إبريل الجاري، والتي شهدت ارتفاع أسعار غالبية الطرازات بقيم تجاوزت 100 ألف جنيه.

ووفقًا للمعلن من تعد هيونداي أكسنت RB السيارة الوحيدة الناجية من الزيادات المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، إذ استقرت أسعارها عند معدلات شهر مارس الماضي.

وبحسب القائمة الجديدة فإن أكسنت RB المجمعة محليًا تتوفر بأسعار تبدأ من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، والفئة Highline بـ839.000 جنيه.

وكانت تقارير أشارت إلى اقتراب خروج هيونداى أكسنت RB العائلية من السوق المصري بنهاية العام الجاري، وذلك بعد اعتزام الوكيل وقف انتاجها بمصر.

وفيما يلي رصد لأبرز مواصفات هيونداى أكسنت RB المتوفرة بمصر:

ما مواصفات محرك هيونداى أكسنت RB؟

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

أبعاد هيونداى أكسنت RB

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

تجهيزات الأمان في هيونداي أكسنت RB

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تجهيزات أكسنت RB الداخلية

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

