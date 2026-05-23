أرخص 5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري.. تبدأ من 650 ألف جنيه

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر

في ظل استمرار حالة التغيرات السعرية داخل سوق السيارات المصري وارتفاع أسعار عدد من الطرازات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، يتجه قطاع كبير من المستهلكين نحو السيارات الاقتصادية الأكثر توفيرًا، خاصة فئة السيدان التي تُعد الخيار الأول للأسر الباحثة عن الاعتمادية والسعر المناسب.

وفي الوقت نفسه، يزداد بحث المواطنين عن الخيارات المتاحة في الفئات الاقتصادية “زيرو” داخل السوق المحلي، باعتبارها البديل الأقرب للميزانية المتوسطة في ظل موجة الارتفاعات الأخيرة التي طالت العديد من الطرازات.

أسعار أرخص 5 سيارات سيدان "زيرو" بالسوق المصري:

بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا خلال شهر مايو الجاري بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

رينو تاليانت

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 من 755 ألف جنيه للفئة الأولى Evolution، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا Techno إلى نحو 815 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك تربو سعة 1.0 لتر بقوة 100 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ما يوفر أداءً متوازنًا واستهلاكًا اقتصاديًا للوقود.

نيسان صني

تتوفر نيسان صني موديل 2027 بأسعار رسمية تبدأ من 765 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تأتي الفئة AT Mid بسعر 800 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 830 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

هيونداي أكسنت RB

تبدأ أسعار "هيونداي أكسنت RB" موديل 2026 في السوق المصري من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، والفئة Highline بـ839.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

شيري أريزو 5

توفر جي بي أوتو، وكيل شيري في مصر، السيارة شيري أريزو5 موديل 2027 الفيس ليفت لتبدأ أسعار شيري أريزو 5 موديل 2027 المجمعة محليًا من 730.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها الرسمي 775.000 جنيه، أما الفئة الثالثة بسعر 815.000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

