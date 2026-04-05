ارتفاع أسعار تويوتا فورتشنر المجمعة في مصر 200 ألف جنيه.. التفاصيل

زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هيونداي" التجارية في مصر، ارتفاع أسعار السيارة طرازاتها بالسوق المصري بقيم تجاوزت 100 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة للأسعار الجديدة

هيونداي ستاريا

ارتفعت أسعار هيونداي ستاريا موديل 2025 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة US4 1.6T HEV Premium Lounge 7 Seats بسعر 3,650,000 جنيه.

هيونداي سانتا في

ارتفعت أسعار هيونداي سانتا في موديل 2025 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Executive RWD بسعر 2,995,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Calligraphy AWD نحو 3,495,000 جنيه.

هيونداي توسان

ارتفعت أسعار هيونداي توسان NX4e موديلات 2026 و2027 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة الأولى Smart Shadow بسعر 1,675,000 جنيه لموديل 2026 و1,775,000 جنيه لموديل 2027، والفئة Blaze بسعر 1,825,000 جنيه و1,925,000 جنيه، بينما جاءت الفئة Redline بسعر 1,925,000 جنيه و2,025,000 جنيه.

كما سجلت الفئة Redline N Pack نحو 2,000,000 جنيه و2,100,000 جنيه، والفئة Night بسعر 2,075,000 جنيه و2,175,000 جنيه، بينما بلغت الفئة Black Diamond نحو 2,175,000 جنيه و2,275,000 جنيه، وسجلت الفئة N Line AWD نحو 2,275,000 جنيه و2,375,000 جنيه.

هيونداي i30 فاستباك

ارتفعت أسعار هيونداي i30 Fastback موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Blaze بسعر 1,200,000 جنيه، والفئة Redline بسعر 1,400,000 جنيه، بينما سجلت الفئة N Line نحو 1,500,000 جنيه.

هيونداي i30 ستيشن ويجن

ارتفعت أسعار هيونداي i30 ستيشن ويجن موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Blaze بسعر 1,200,000 جنيه، والفئة Redline بسعر 1,400,000 جنيه.

هيونداي i30 هاتشباك

ارتفعت أسعار هيونداي i30 Hatchback موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Blaze بسعر 1,150,000 جنيه، والفئة Redline بسعر 1,350,000 جنيه، بينما سجلت الفئة N Line نحو 1,450,000 جنيه.

هيونداي إلنترا AD

ارتفعت أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة BaseLine بسعر 999,000 جنيه، والفئة Modern بسعر 1,100,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Modern Sunroof نحو 1,115,000 جنيه، والفئة Topline بسعر 1,215,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

استقرت أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة GL AT بسعر 729,900 جنيه، والفئة GL AT SR بسعر 759,900 جنيه، بينما سجلت الفئة DAB ABS نحو 800,000 جنيه، والفئة Highline بسعر 839,900 جنيه.

هيونداي أيونيك 6

ارتفعت أسعار هيونداي أيونيك 6 موديل 2025 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Connect Plus Long Range RWD بسعر 2,150,000 جنيه، والفئة Extreme Long Range RWD بسعر 2,400,000 جنيه، بينما سجلت الفئة AWD نحو 2,600,000 جنيه.

هيونداي أيونيك 5 FL

ارتفعت أسعار هيونداي أيونيك 5 Facelift موديل 2025 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Connect Plus Long Range RWD بسعر 2,200,000 جنيه، والفئة Extreme Long Range RWD بسعر 2,600,000 جنيه، بينما سجلت الفئة AWD نحو 2,800,000 جنيه.

هيونداي أيونيك 5 N

ارتفعت أسعار هيونداي أيونيك 5 N موديل 2025 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة N Boost AWD بسعر 3,300,000 جنيه.

هيونداي أيونيك 9

ارتفعت أسعار هيونداي أيونيك 9 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Connect AWD بسعر 2,900,000 جنيه، والفئة Extreme AWD بسعر 3,250,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Calligraphy نحو 3,550,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو في مصر بقيمة 50 ألف جنيه

كرنفال نادي السيارات لعام 2026.. 25 صورة لأبرز الطرزات الكلاسيكية

بعد ارتفاع الأسعار: أبرز 4 سيارات مستعملة بمصر تبدأ من 180 ألف جنيه