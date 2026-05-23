خطوات استخراج رخصة القيادة لأول مرة وتجديدها من المنزل عبر الإنترنت

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الطريقة الصحيحة لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة أو تجديدها، سواء كانت رخصة خاصة أو مهنية، في ظل الضوابط والإجراءات التي حددتها إدارات المرور على مستوى الجمهورية لتنظيم عملية منح التراخيص وضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى التأكد من جاهزية السائقين بدنيًا وقانونيًا قبل السماح لهم بالقيادة، بما يساهم في الحد من الحوادث ورفع كفاءة مستخدمي الطرق داخل مصر.



أولًا: خطوات استخراج رخصة القيادة الخاصة



يشترط لاستخراج رخصة القيادة الخاصة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة، مع تقديم عدد من المستندات الأساسية، في مقدمتها بطاقة الرقم القومي سارية مع صورة منها، بالإضافة إلى صورة من المؤهل الدراسي، وعدد من الصور الشخصية الحديثة مقاس 4×6.

كما يتطلب الأمر استيفاء نموذج طلب استخراج الرخصة من وحدة المرور، وإجراء الكشف الطبي الذي يشمل فحص النظر والباطنة داخل الجهات الطبية المعتمدة، إلى جانب تحليل فصيلة الدم، وكذلك تحليل المخدرات وفقًا للإجراءات المعمول بها داخل وحدات المرور.

ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، مع اجتياز الاختبارين النظري والعملي للقيادة، وعدم وجود أحكام جنائية أو قضايا مخلة بالشرف تؤثر على الأهلية القانونية للحصول على الرخصة.



ثانيًا: شروط وإجراءات الرخصة المهنية (درجة ثالثة)



تختلف شروط استخراج الرخصة المهنية عن الخاصة، حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، مع تقديم بطاقة رقم قومي سارية، وصور شخصية حديثة.

وتتضمن الإجراءات تقديم موقف التجنيد للذكور، وشهادة المؤهل الدراسي المناسب، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة، إلى جانب ما يثبت الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أو العمل في مهنة تتطلب قيادة مركبات، وفقًا لضوابط المرور.

كما يخضع المتقدم لنفس الفحوصات الطبية الأساسية، إلى جانب اجتياز الاختبارات النظرية والعملية المقررة، وسداد الرسوم القانونية، مع التأكيد على أن تكون مهنة القيادة هي العمل الأساسي في بعض الحالات المحددة.



ثالثًا: هدف الإجراءات التنظيمية



تؤكد إدارات المرور أن هذه الشروط تأتي في إطار خطة الدولة لرفع مستوى السلامة المرورية، والتأكد من تأهيل السائقين بشكل كامل قبل منحهم رخصة القيادة، بما يضمن تقليل معدلات الحوادث وتحسين جودة القيادة على الطرق العامة.



رابعًا: تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا من المنزل



في إطار التحول الرقمي، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، عبر بوابة مرور مصر أو منصة مصر الرقمية، مع إمكانية استلام الرخصة في محل الإقامة.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى الموقع الرسمي، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي أو إنشاء حساب جديد، واختيار خدمة “تجديد رخصة القيادة”، ثم إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم والمخالفات إلكترونيًا.



شروط التجديد عبر الإنترنت



يشترط لإتمام عملية التجديد الإلكتروني أن تكون الرخصة سارية أو منتهية لرخص القيادة الخاصة أو الدراجات النارية، وأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، مع عدم وجود مخالفات مرورية تعيق عملية التجديد، وألا تتطلب الرخصة فحصًا فنيًا داخل وحدة المرور.



المستندات المطلوبة للتجديد الإلكتروني



يتعين على المتقدم تجهيز صور رقمية من بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر)، والرخصة المنتهية، وشهادة الكشف الطبي المعتمدة للنظر والباطنة، بالإضافة إلى صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، ونموذج طلب التجديد في حال طلبه عبر المنصة.

