ملادا بوليسلاف - (د ب أ):

أعلنت شركة سكودا عن إطلاق سيارتها الكهربائية Peaq الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الكبيرة.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أبرز مواصفات سيارة سكودا الجديدة:

سكودا Peaq سيارة 7 راكب كهربائية

أوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها الكهربائية Peaq الجديدة تأتي بطول 4,87 متر وقاعدة عجلات بطول 2,96 متر، وهو ما يجعلها تستوعب مقاعد لسبعة ركاب.

ويمكن تحريك الصف الثاني من المقاعد بمقدار 15 سم، ما يمنح مرونة عملية بين زيادة مساحة الأرجل أو توسيع حيز الأمتعة حسب الحاجة. أما الصف الثالث، فيبقى مناسبا للأطفال أو للاستخدام البسيط من قبل البالغين، في حين توفر السيارة راحة أكبر عند استخدامها كسيارة خماسية المقاعد، مع مساحة وفيرة تلبي متطلبات الحياة اليومية والسفر.

وفيما يتعلق بمساحة التخزين، تبلغ سعة صندوق الأمتعة 299 لتر عند استخدام الصف الثالث، وترتفع إلى أكثر من 1010 لترات عند طي المقاعد، ما يعزز من الطابع العملي للسيارة. كما تتوفر مساحات تخزين إضافية مخفية داخل المقصورة، إلى جانب صندوق أمامي بسعة 35 لتر.

مواصفات مقصورة سكودا Peaq

وتتميز المقصورة الداخلية بجودة تصنيع عالية، مع تصميم يجمع بين الحداثة والعملانية. ومن أبرز التجهيزات مقاعد مريحة اختيارية مزودة بمساند أرجل قابلة للتمديد، ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة، كما تضم السيارة شاشة مركزية عمودية بقياس 13,6 بوصة، مع نظام يسمح بتخصيص التطبيقات بشكل مشابه للهواتف الذكية، إضافة إلى توفر شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

ما مواصفات محرك سكودا Peaq الجديدة؟

ومن ناحية الأداء، تتوفر السيارة Peaq الجديدة بعدة خيارات من حيث القوة وأنظمة الدفع، مع قدرات تتراوح بين 150 و220 كيلووات وخيارات للدفع الخلفي أو الرباعي، إلى جانب بطاريات بسعات مختلفة.

وتتيح البطارية الأكبر سعة مدى قيادة يتجاوز 600 كلم في الظروف المثالية، في حين يبلغ تسارع النسخة الأعلى من 0 إلى 100 كلم/س نحو 6,7 ثانية.

اقرأ أيضًا:

