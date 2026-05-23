أبرز 5 سيارات REEV جديدة بالسوق المصري.. تسير حتى 1450 كم بتفويلة

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر

تشهد السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة تناميًا ملحوظًا في الاهتمام بفئة سيارات المدى الممتد REEV، والتي أصبحت واحدة من أبرز الحلول الحديثة التي تجمع بين كفاءة القيادة الكهربائية وقدرة الوقود التقليدي على دعم مدى السير لمسافات طويلة. ويأتي هذا التوجه مدفوعًا برغبة المستهلكين في الحصول على سيارات أكثر اقتصادية ومرونة في الاستخدام اليومي والسفر.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز 5 سيارات REEV متاحة في السوق المصري، ويصل مدى السير في هذه السيارات 1.450 كيلومتر بتفويلة واحدة، وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون 255 ألف جنيه.

أسعار 5 سيارات بتقنية المدى الممتد REEV في السوق المصري:



إكسيد ES

تتوفر إكسيد ES باعتبارها أول سيدان كهربائية بمدى ممتد من العلامة في مصر، بفئتين من التجهيزات، الأولى Comfort بسعر رسمي 1.850.000 جنيه، والثانية Flagship بسعر 2.250.000 جنيه.

وتعتمد السيارة على منظومة REEV بمحرك بنزين 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة، بينما تبلغ القوة الإجمالية حوالي 345 كيلوواط مع عزم دوران يصل إلى 634 نيوتن.متر. وتحقق السيارة مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1.450 كيلومتر في فئة Comfort، ونحو 1.270 كيلومتر في فئة Flagship، وفق البيانات المعلنة.

إكسيد ET

تقدم إكسيد ET ضمن فئة الـSUV الفاخرة بفئتين، الأولى Luxury بسعر 2.350.000 جنيه، والثانية Flagship بسعر 2.550.000 جنيه.

وتعتمد السيارة على نفس فلسفة REEV بمحرك بنزين 1.5 لتر تيربو يعمل كمولد، بينما تعمل المنظومة الكهربائية على توليد قوة عالية، وتحقق السيارة مدى سير يصل إلى 1.340 كيلومتر لكلا الفئتين. كما تدعم تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 17.5 دقيقة فقط، ما يعزز من كفاءتها في الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

ديبال S07

تبدأ أسعار ديبال S07 من 2.000.000 جنيه لنسخة REEV، بينما تأتي النسخة الكهربائية بالكامل بسعر 2.090.000 جنيه.

وتعمل السيارة بمحرك بنزين 1.5 لتر تيربو كمولد للطاقة، مع قوة تتراوح بين 238 و258 حصان حسب النسخة. وتوفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 215 كيلومتر، بينما يمتد المدى الإجمالي للسيارة إلى ما بين 950 و1000 كيلومتر تقريبًا، ما يجعلها من أبرز سيارات الـSUV العائلية في هذه الفئة داخل السوق المصري.

DFSK E5

تتوفر DFSK E5 بفئة واحدة بسعر رسمي يبلغ 1.255.000 جنيه، مع ضمان يمتد إلى 7 سنوات أو 150 ألف كيلومتر.

وتعتمد السيارة على نظام REEV بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر، بقوة 174 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي. وتصل السيارة إلى مدى سير إجمالي يبلغ حوالي 1.150 كيلومتر بخزان وقود واحد، ما يجعلها من الخيارات الاقتصادية في هذه الفئة.

ديبال G318

تبدأ أسعار ديبال G318 من 2.150.000 جنيه للفئة القياسية، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 2.300.000 جنيه.

وتأتي السيارة بمنظومة REEV متقدمة مع نظام دفع رباعي 4WD، يعتمد على محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 424 حصانًا وعزم دوران يبلغ 575 نيوتن.متر، ما يمنحها قدرات قوية على الطرق المختلفة. وتحقق السيارة مدى قيادة يصل إلى 998 كيلومتر وفق معيار CLTC، مع أداء يجمع بين القوة والكفاءة في استهلاك الطاقة.

