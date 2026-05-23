تعد الإطارات أحد أهم عناصر السلامة والأمان في السيارة، حيث إن أي تلف أو خلل بها قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل كامل أو التأثير على قدرتها في الحركة، ما يجعل الاهتمام بها وصيانتها بشكل دوري أمرًا ضروريًا لكل سائق.

ولضمان أفضل أداء للإطارات والحفاظ على عمرها الافتراضي، ينصح الخبراء بمتابعة ضغط الهواء بشكل منتظم ويفضل قياسه والإطارات باردة، إلى جانب القيادة الهادئة وتجنب الكبح المفاجئ، مع إجراء الفحص الدوري لزوايا العجلات والترصيص لتفادي الاهتزازات والتآكل غير المتساوي.

وفي هذا السياق، تختلف أنواع الإطارات بحسب طبيعة الاستخدام وظروف القيادة، ما يفرض على السائق اختيار النوع الأنسب لاحتياجاته لضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة.

أنواع إطارات السيارات:

تتنوع الإطارات في الأسواق حسب التصميم والمركبات المطاطية المستخدمة، بما يتناسب مع درجات الحرارة وظروف الطريق المختلفة، وجاءت أبرز الأنواع كالتالي:

الإطارات الصيفية



تتميز بتركيبة مطاطية أكثر صلابة، توفر تماسكًا عاليًا على الطرق الجافة والمبتلة في درجات الحرارة المرتفعة، ما يجعلها مثالية لفصل الصيف.

الإطارات الشتوية



تأتي بتصميم خاص وأخاديد عميقة تساعد على تفريغ المياه والثلوج، كما تحتوي على مطاط يظل مرنًا في درجات الحرارة المنخفضة التي تقل عن 7 درجات مئوية.

إطارات كل الفصول



خيار متوسط يناسب الاستخدام طوال العام في الظروف المعتدلة، لكنها لا تضاهي كفاءة الإطارات المتخصصة في الظروف المناخية القاسية.

الإطارات عالية الأداء



مصممة للسرعات العالية والاستجابة السريعة، وتوفر ثباتًا قويًا على الطريق، لكنها قد تتآكل بشكل أسرع مقارنة بالأنواع الأخرى.

أسرار الحفاظ على إطارات السيارة من التلف السريع:

لإطالة عمر الإطارات وضمان سلامة القيادة، ينصح بالالتزام بعدد من الإرشادات الأساسية:

التحقق من ضغط الهواء



يجب فحص ضغط الإطارات مرة شهريًا على الأقل وهي باردة، حيث يؤدي الضغط الزائد إلى تآكل منتصف الإطار، بينما يسبب الضغط المنخفض استهلاكًا أعلى للوقود وتلف الحواف.



التبديل الدوري للإطارات



يفضل تغيير أماكن الإطارات كل 10 آلاف كيلومتر أو كل 6 أشهر لضمان توزيع التآكل بشكل متساوٍ.



ضبط الزوايا والترصيص



يساعد الفحص الدوري على منع اهتزاز السيارة أو انحرافها، ويحافظ على استقرار الإطارات لأطول فترة ممكنة.



تجنب الحمولة الزائدة



زيادة الوزن تؤدي إلى ارتفاع حرارة الإطار وزيادة احتمالات التلف أو الانفجار.



الفحص البصري المستمر



يجب التأكد من عدم وجود تشققات أو أجسام غريبة داخل الإطار، مع مراعاة ألا يقل عمق النقشة عن 1.6 مم.



التخزين الصحيح



عند تخزين الإطارات، يجب وضعها في مكان جاف وبارد بعيدًا عن الحرارة المباشرة والمواد الكيميائية.

