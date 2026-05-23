هنأ الفنان أحمد الفيشاوي نجمي فيلم "7 Dogs" الفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز بعد إقامة عرض خاص عالمي للفيلم أمس الجمعة استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم 27 مايو الجاري.

نشر الفيشاوي الإعلان الرسمي للفيلم عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "مبروك يا أساتذة بحبكم كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومبروك لكل صناع الفيلم فردا فردا، إن شاء الله هشتري تذكرتي في أقرب فرصة".

لقاء خاص يجمع أحمد الفيشاوي بالنجم العالمي مارتن لورنس

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن مقابلته النجم العالمي مارتن لورنس بعد وصول الأخير إلى مصر لحضور العرض الخاص العالمي لفيلم "7Dogs" الذي أقيم مساء أمس الجمعة استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم بدءا من يوم 27 مايو الجاري.

نشر أحمد الفيشاوي مقطع فيديو من كواليس اللقاء الذي جمعه بالنجم العالمي مارتن لورنس، إذ ظهر الفيشاوي وهو يطلب من لورنس قول جملة فيلمه الشهيرة "Bad Boys For Life"، ليقوم الفيشاوي بعدها بتقبيل رأس لورانس.

آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما بفيلم "سفاح التجمع" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، اية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

