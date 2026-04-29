ميلانو (د ب أ):

كشفت شركة كيا عن التفاصيل الكاملة لسيارتها Vision Meta Turismo الاختبارية خلال فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم.

رؤية كيا للمستقبل

أوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Vision Meta Turismo الاختبارية تجسد مفهوم رؤيتها المستقبلية لنهج متطور في عالم التنقل، حيث يجمع التصميم بين الأداء الديناميكي للقيادة مع مقصورة داخلية مستوحاة من أجواء الصالونات الفاخرة.

ويمثل مفهوم السيارة Vision Meta Turismo الاختبارية تحولًا جذريًا في تجربة المستخدم، من خلال الدمج بين التقنيات المتقدمة والتجربة العاطفية التفاعلية.

أبرز ملامح السيارة Vision Meta Turismo الاختبارية

تعتمد فلسفة التصميم على الجمع بين عناصر متباينة بشكل غير متوقع، لاكتشاف رؤى جديدة، من خلال تفاعلات قائمة على التوتر والانسجام والديناميكية. وتجسيدا لهذه القيم، تمثل السيارة Vision Meta Turismo الاختبارية إعادة صياغة معاصرة لثلاث تجارب أساسية:

القيادة عالية الأداء

تفاعل رقمي غامر

مساحة داخلية مريحة بطابع صالونات فاخرة

كيف تسهم فلسفة "اتحاد الأضداد" في صياغة تصميم السيارة كيا Vision Meta Turismo الاختبارية؟

تتجلى فلسفة التصميم "اتحاد الأضداد" لدى كيا بوضوح في تصميم السيارة Vision Meta Turismo الاختبارية؛ حيث تلتقي الأسطح الانسيابية مع الأشكال الهندسية ذات التقنية الدقيقة. ويعزز تصميم هيكل المقصورة الأمامية المتقدم للغاية (Extreme cab-forward) القوام الرشيق والمتطور للسيارة، والذي يتميز بمظهر عريض ومنخفض يغلفه أسلوب تصميمي يعرف باسم "الهندسة الناعمة".

وتشكل الأسطح متعددة الأوجه مع الانتقالات السلسة ملامح قوية ومتماسكة، تظهر بوضوح عند انعكاس الضوء على هيكل السيارة، بما يعكس توازنًا دقيقًا بين المظهر الحسي والدقة التقنية، وتخلق هذه الازدواجية جمالية مستقبلية تزاوج بين دقة الآلة وانسيابية الطبيعة، لتكون انعكاسًا حيًا لفلسفة كيا، التي توحد الأضداد لصياغة رؤية تصميمية جديدة ومتحولة.

أبرز ملامح التصميم الخارجي للسيارة Vision Meta Turismo الاختبارية

تبرز المقدمة المنخفضة للسيارة مع تصميم المقصورة المتقدم، حيث يتكامل مع الجزء السفلي المتراجع للداخل مقارنة بباقي المقدمة ليضم عنصرًا تقنيًا باللون الأسود يحتوي على المكونات الوظيفية المستقبلية للسيارة، ما يمنح التصميم إحساسًا بالخفة وكأن هيكل السيارة يسبح في الهواء، ويعزز في الوقت نفسه الطابع الرياضي عالي الأداء.

أما في الخلف، فيتحول التصميم من انحناءات ناعمة وانسيابية إلى ذيل حاد ومقتطع، مع حافة خلفية دقيقة صممت لتعزيز الكفاءة الديناميكية الهوائية والثبات عند السرعات العالية. ويبرز في هذا الجزء توقيع الإضاءة LED فائق النحافة، حيث يمتد خط ضوئي أفقي يلتف حول الزوايا الخلفية، ليعزز العرض البصري للسيارة ويؤكد انخفاض مركز ثقلها.

وتتجه الخطوط الهندسية في التصميم صعودًا نحو سقف زجاجي واسع، يكشف من خلاله هيكل داخلي شبكي مكون من عناصر إنشائية رفيعة، تعكس مزيجًا من القوة والخفة في آن واحد.

العناصر الأخرى، التي استلهم منها تصميم السيارة Vision Meta Turismo الاختبارية

استلهم مصممو كيا بعض ملامح هذا الطراز من الطائرات النفاثة؛ حيث يظهر ذلك بوضوح في مفهوم "الكانارد"، وهو بروز صغير يشبه الجناح ملحق بالطائرة أمام الجناح الرئيسي، لإلهام شكل الهيكل، الذي يضم العناصر التقنية، مثل المصابيح الأمامية العلوية وكاميرا الرؤية الخلفية.

أما المنطقة السفلية المظللة باللون الأسود في المقدمة، فتضم الميزات التقنية بما في ذلك الأضواء والكاميرات، كما تبرز رسومات المصابيح ذات التكوين المتقاطع على شكل X، مما يعزز انطباع "الهيكل العائم" للسيارة.

كيف تعكس مقصورة كيا Vision Meta Turismo الداخلية حقبة جديدة من التنقل؟

في الداخل، يقدم التصميم نقلة نوعية في تجربة المستخدم من خلال توظيف تقنيات رقمية متقدمة، ما يخلق تجربة غامرة للغاية لكل من السائق والراكب، عبر عناصر تصميم مبتكرة وتوزيع داخلي واسع يمنح إحساسا بالرحابة.

كما يوفر مفهوم السيارة Vision Meta Turismo الاختبارية تصميمين مختلفين للمقاعد والمساحة، مخصصين لكل من السائق والراكب.

وجرى تصميم مقعد ومساحة السائق لتوفير تجربة غامرة تركز على الأداء والوظيفة، بما يتيح أقصى درجات التركيز أثناء القيادة ويقدم خصائص قيادة من الجيل الجديد:

لوحة عدادات فائقة النحافة وعالية الدقة

هيكل مقعد خفيف الوزن ومصمم خصيصا لدعم القيادة الرياضية

أقمشة شبكية تسمح بتدفق الهواء

أما مقعد الراكب، فيعتمد نفس اللغة التصميمية والمواد الشبكية المستخدمة في مقعد السائق للحفاظ على التناغم البصري، ولكنه يتميز بهيكل مختلف يوفر تجربة أكثر استرخاءً وراحة:

وضعية جلوس أقرب إلى أجواء الصالونات الفاخرة

تجربة الواقع المعزز: وهي وضعية مثالية للاستمتاع بمحتوى الواقع المعزز عبر شاشة عرض ثلاثية الأبعاد (3D HUD).

تفاعل مرن مع إمكانية دوران المقعد بزاوية 180 درجة عند توقف السيارة، ما يتيح للراكب الأمامي التفاعل وجها لوجه مع الركاب في الخلف.

كيف تمنح السيارة Vision Meta Turismo الاختبارية تجربة قيادة ديناميكية وحسية؟

يضيف التصميم الداخلي للسيارة Vision Meta Turismo الاختبارية بعدا جديدا من الإثارة إلى قيادة السيارات الكهربائية، من خلال مجموعة من أدوات التحكم ذات الطابع التناظري، التي تتكامل مع التقنيات الرقمية لتقديم استجابة لمسية ومحاكاة واقعية للحركة. وكخيار إضافي، يمكن دمج بعض أدوات التحكم بسلاسة ضمن الهيكل المركزي داخل مقصورة القيادة، بحيث تتيح عند تفعيلها وصولاً فوريًا إلى وظائفها، وتشمل:

ناقل الحركة الافتراضي "Joystick":

يعيد خلق إحساس تغيير السرعات لتعزيز تجربة القيادة

أصوات محرك افتراضية تفاعلية مصحوبة باهتزازات واقعية

يمنح السائق إحساسا بالاندماج الكامل مع السيارة أثناء القيادة

زر الانطلاق وزر تعزيز الأداء "GT Boost":

يطلق كامل قوة السيارة

يوفر دفعة تسارع فورية

قرص التحكم في صوت المحرك الافتراضي وحركة القيادة:

يتيح تعديل أوضاع القيادة بسهولة وسلاسة

يضبط استجابة المحرك الافتراضي وحساسية نظام التعليق والإحساس العام بالقيادة

يتيح للسائق تخصيص أسلوب قيادته

تطور المقود في السيارة Vision Meta Turismo الاختبارية

تم استلهام المقود في السيارة Vision Meta Turismo الاختبارية من وحدات التحكم في الألعاب؛ حيث تقدم السيارة تصورا جديدا للمقود يجسّد رؤية كيا لواجهات الجيل القادم، والتي تدمج الأناقة العصرية بالدقة التقنية. ويعمل المقود كواجهة مركزية يتفاعل من خلالها المستخدم مع ثلاثة أوضاع رقمية مختلفة: سبيدستر (Speedster) ودريمر (Dreamer) وجيمر (Gamer)، وهي أوضاع مصممة لتعزيز تجربة المستخدم وفقا لبيئة القيادة.

ويمثل هذا التحول انتقالا من كون المقود أداة وظيفية إلى واجهة تفاعلية ذات طابع شعوري، ما يربط بين الإحساس الإنساني والتكنولوجيا في مستقبل التنقل. ويقدم كل وضع تجربة استخدام فريدة ومميزة.

وضع سبيدستر

يركز على تقديم إحساس السرعة بشكل ملموس أثناء القيادة عالية الأداء، بدلاً من مجرد عرض الأرقام.

شاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز (AR HUD) بزاوية واسعة لمحاكاة تجربة بصرية غامرة

تأثيرات ضوئية وصوتية متسلسلة ديناميكية

وضع دريمر

يفعل بشكل أساسي في البيئات الحضرية الحيوية، حيث يستكشف طبقات افتراضية لتقديم تجربة غامرة فريدة لركاب السيارة Vision Meta Turismo الاختبارية.

شاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز (AR HUD)

نظارات واقع معزز (AR)

وضع جيمر

يفعل أثناء التوقف، ليعزز استمرارية التفاعل بين المستخدم والسيارة، ويحوّل التجربة إلى نشاط ترفيهي يمكن مشاركته مع الآخرين حتى بعد انتهاء الرحلة:

سباقات افتراضية باستخدام شاشة العرض الأمامية والمقود

جهاز عرض خارجي يحول محيط السيارة إلى منصة ألعاب جماعية

اقرأ أيضًا:

بدون قلق الشحن.. أبرز سيارات REEV بمصر تسير حتى 1390 كم بتفويلة واحدة

قبل الشراء.. تعرف على أقل 5 سيارات استهلاكًا للوقود في مصر 2026

فيات تطلق إصدار رياضي جديد من سيارتها Topolino متناهية الصغر