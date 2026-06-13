أوبترا أم أكسنت RB؟.. مقارنة بين أشهر سيارتين اقتصاديتين في مصر 2026

الأبرز في السوق المصري.. 7 سيارات كهربائية بأسعار تبدأ من 585 ألف جنيه

مع استمرار ارتفاع أسعار السيارات وطرح طرازات جديدة بشكل متواصل داخل السوق المصري، يظل قطاع السيارات الاقتصادية الأكثر جذبًا لشريحة كبيرة من المستهلكين الباحثين عن سيارة اعتمادية بتكاليف تشغيل وصيانة مناسبة، مع توافر قطع الغيار وسهولة إعادة البيع.

وتعد شيفروليه أوبترا وهيونداي أكسنت RB من أبرز الخيارات المطروحة في هذه الفئة، إذ تنتميان إلى فئة السيدان المدمجة وتحظيان بانتشار واسع داخل السوق المحلي.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الفروق بين السيارتين من حيث الأداء والتجهيزات والأسعار.

المحرك والأداء

تعتمد شيفروليه أوبترا المجمعة محليًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

في المقابل، تأتي هيونداي أكسنت RB بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 125 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن متر، ما يمنحها أفضلية على مستوى القوة والأداء.

الأبعاد والمساحات

تبلغ أبعاد شيفروليه أوبترا 4.490 متر طولًا و1.695 متر عرضًا و1.490 متر ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2.550 متر، فيما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 475 لترًا.

أما هيونداي أكسنت RB فتأتي بطول 4.370 متر وعرض 1.705 متر وارتفاع 1.455 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 389 لترًا، مع خلوص أرضي يصل إلى 156 ملم.

تجهيزات الأمان والسلامة

تزود شيفروليه أوبترا بمجموعة من أنظمة السلامة تشمل وسائد هوائية أمامية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، بالإضافة إلى كاميرا وحساسات ركن خلفية ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

في المقابل، تتوفر أكسنت RB بوسائد هوائية أمامية ونظام ABS ونظام EBD، إلى جانب كاميرا خلفية وحساسات ركن ومصابيح ضباب أمامية.

التجهيزات والكماليات

تضم أوبترا شاشة لمس قياس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومرايا كهربائية وإضاءة نهارية LED وعجلات قياس 15 بوصة.

بينما تأتي أكسنت RB بشاشة معلومات للسائق قياس 3.5 بوصة، وشاشة ترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصات، مع دعم البلوتوث ومنافذ USB وAUX، بالإضافة إلى مثبت سرعة ومرايات كهربائية وعجلة قيادة متعددة الوظائف، فيما تحصل الفئات الأعلى تجهيزًا على تكييف أوتوماتيكي.

الأسعار الرسمية

تبدأ أسعار شيفروليه أوبترا من 764 ألفًا و900 جنيه للفئة الأولى، وتصل إلى 789 ألفًا و900 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

أما هيونداي أكسنت RB فتبدأ من 730 ألف جنيه للفئة GL، و760 ألف جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800 ألف جنيه، وتصل الفئة Highline إلى 839 ألف جنيه.

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