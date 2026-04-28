ميتسوبيشي تحتفل بمرور 8 سنوات على إكليبس كروس بمصر.. ما أسعارها الآن؟

4 سيارات موديل 2027 تنضم إلى السوق المصري في أبريل.. تعرف عليها

إم جي تطلق سيارتها MG GT في الشرق الأوسط بسعر يعادل 737 ألف جنيه.. صور

أقرت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، زيادة جديدة بأسعار السيارة إم جي 5 سيدان العائلية موديل 2026 بقيمة ثابتة 25 ألف جنيه.

ويأتي الإعلان عن الزيادة في ظل استمرار التداعيات السلبية التي خلفتها الاضطرابات الجيوسياسية بسبب حرب إيران وأمريكا، والتي أثرت على حركة الشحن البحري وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار التأمين.

أسعار إم جي 5 موديل 2026 بعد الزيادة

ووفقًا للقائمة الجديدة أصبحت أسعار إم جي 5 تبدأ من 925.000 جنيه بدلًا من 900.000 جنيه للفئة Comfort، بينما ارتفعت الفئة Luxury الأعلى تجهيزًا إلى 1.025.000 جنيه مقابل 1000.000 جنيه سابقًا.

أبعاد إم جي 5

يبلغ طول سيارة إم جي 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما عرضها يصل إلى 1.81 متر وارتفاعها الكلي 1.48 متر.

منظومة الحركة في إم جي 5

تعتمد MG5 على محرك 4 سلندر بسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة، وناقل حركة CVT أوتوماتيك ودفع أمامي للعجلات.

وسائل الأمان والراحة في MG5

تمتلك السيارة قياسيا أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوافر بالسيارة BDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

السيارة مزودة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

يزيد بالفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

اقرأ أيضًا:

4 سيارات موديل 2027 تنضم إلى السوق المصري في أبريل.. تعرف عليها

"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر

فولكس فاجن بوينتر.. سيارة اقتصادية لا ينصح خبراء بشرائها لهذه الأسباب