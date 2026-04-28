شهد سوق السيارات المصري خلال شهر أبريل الجاري انضمام أربع طرازات جديدة موديل 2027، في خطوة تعكس استمرار نشاط طرح الطرازات الحديثة بالسوق المحلي.

وتتنوع السيارات الأربع التي دخلت السوق المصري خلال شهر أبريل بين سيارات سيدان عائلية صغيرة ومتوسطة، وسيارات SUV رياضية متعددة الاستخدامات، وجميعها تنتمي إلى الفئات الأكثر انتشارًا وطلبًا في السوق المحلي.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على سيارات 2027 الجديدة في أبريل وأسعارها الرسمية:

نيسان سنترا

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2027 المجمعة محليًا بفئة واحدة من التجهيزات هي فئة Highline وتباع بسعر رسمي يبدأ من مليون 50 ألف جنيه.

تعتمد نيسان سنترا على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

هيونداي توسان

تقدم هيونداي توسان NX4e موديل 2027 بالسوق المصري وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة الأولى Smart Shadow بسعر 1,775,000 جنيه، والفئة Blaze بسعر 1,925,000 جنيه، بينما جاءت الفئة Redline بسعر و2,025,000 جنيه.

كما سجلت الفئة Redline N Pack نحو 2,100,000 جنيه، والفئة Night بسعر 2,175,000 جنيه، بينما بلغت الفئة Black Diamond نحو 2,275,000 جنيه، وسجلت الفئة N Line AWD نحو 2,375,000 جنيه.

تعتمد توسان Facelift الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI بقوة 180 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

شيفروليه أوبترا

تبدأ أسعار شيفرولية أوبترا الجديدة 764.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و789.900 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

نيسان صني

تقدم نيسان صني موديل 2027 بأسعار رسمية تبدأ من 765 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تأتي الفئة AT Mid بسعر 800 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 830 ألف جنيه.

تعتمد سيارة نيسان الجديدة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان ميكانيكي، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات؛ وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية.

