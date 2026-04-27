من 800 ألف لـ5 ملايين.. سيارات تطرح لأول مرة بالسوق المصري في أبريل

أعلنت شركة شيري (CHERY) خلال مشاركتها في فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات 2026 عن إطلاق رؤيتها الجديدة تحت شعار "من أجل العائلة"، بالتزامن مع الكشف العالمي الأول عن سيارتها متعددة الاستخدامات TIGGO V، التي تقدم مفهومًا جديدًا للتنقل العائلي يجمع بين العملية والمرونة في قالب واحد.

وتخدم شيري اليوم، بحسب بيان، ما يزيد على 4.5 مليون عائلة حول العالم، وقد كشفت الشركة عن هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 10 ملايين مستخدم من العائلات عالميًا بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لعلامة شيري،جيف زانج، أن "من أجل العائلة ليست مجرد عبارة، بل وعد حقيقي بتقديم تجربة تنقل آمنة ومريحة، مدعومة بجودة موثوقة وتكنولوجيا إنسانية تراعي احتياجات كل رحلة".

ثلاث ركائز أساسية:

السلامة للجميع

من خلال معايير أمان عالمية موحدة تشمل هيكلًا عالي الصلابة، وأنظمة مساعدة متقدمة للسائق (ADAS)، وحماية شاملة تشمل جميع سيناريوهات القيادة.

المساحة المتكافئة

تصميم داخلي ذكي يحول السيارة إلى "منزل ثانٍ"، مع مقصورات مرنة، وخيارات 7 مقاعد حقيقية، لتلبية احتياجات العائلات في مختلف الاستخدامات اليومية والرحلات.

التكنولوجيا المتاحة للجميع

اعتماد أحدث التقنيات مثل الجيل السادس من نظام شيري الهجين (CSH)، إلى جانب قمرة قيادة ذكية، والتحكم عن بعد، وتقنيات ركن متطورة، مع التوسع في تطوير بطاريات الحالة الصلبة والذكاء الاصطناعي.

كشفت شيري عن سيارتها الجديدة TIGGO V، التي تقدم حلاً مبتكرًا يجمع بين SUV، وMPV، وPickup في مركبة واحدة، لتلبي مختلف احتياجات العائلات.

يحمل الحرف "V" ثلاث دلالات رئيسية:

Versatility (التعددية): سيارة واحدة تناسب جميع السيناريوهات

Value (القيمة): حلول عملية تقلل الأعباء اليومية

Victory (النجاح): شريك في رحلات العائلة نحو مستقبل أفضل

ثلاثة أنماط استخدام… سيارة واحدة

وضع SUV

تصميم مستوحى من قوة النمر مع واجهة أمامية جريئة ومصابيح LED، وهيكل مصنوع بنسبة 76% من الفولاذ والألمنيوم عالي الصلابة، مدعوم بأنظمة أمان متقدمة مثل التحذير من التصادم والكبح التلقائي.

وضع MPV

مساحة داخلية رحبة بثلاثة صفوف حقيقية و7 مقاعد، مع إمكانية تحويل المقاعد إلى وضع "سرير"، و42 مساحة تخزين، ونظام تكييف ثلاثي المناطق، إلى جانب فلتر هواء عالي الكفاءة بمعيار N95 لتجربة صحية ومريحة.

وضع Pickup

تصميم خلفي قابل للفك السريع يتيح زيادة سعة التحميل بسهولة، مع إمكانية تجهيز السيارة بمعدات خارجية مثل خيام السقف وثلاجات السيارة، لتناسب الرحلات والأنشطة التجارية.

أداء متوازن وتقنيات متقدمة

تعتمد TIGGO V على نظام شيري الهجين المتطور (CSH) لتقديم أداء قوي مع كفاءة استهلاك وقود تصل إلى 6 لتر/100 كم في النسخة الهجينة، إلى جانب نظام تعليق متطور وارتفاع عن الأرض يبلغ 220 مم، وقدرة على خوض المياه حتى 700 مم، ما يجعلها مناسبة لمختلف الطرق.

منظومة متكاملة لخدمة المستخدم

تعزز شيري هذه التجربة من خلال منظومة خدمات CHERY FAMILY CARE، التي توفر تجربة موحدة عالميًا مع استجابة محلية مرنة، تغطي كامل دورة استخدام السيارة، بما يضمن راحة البال والثقة المستمرة للعملاء.

من خلال هذا الإطلاق المزدوج، تؤكد شيري التزامها العميق تجاه العائلة باعتبارها محور كل ابتكار، وتفتح فصلًا جديدًا في مسيرتها العالمية، حيث لا تقتصر على تقديم سيارات، بل تقدم تجارب تنقل أكثر دفئًا، وملاءمة للحياة اليومية، ومصممة لتواكب تطلعات ملايين العائلات حول العالم.

