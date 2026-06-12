بعد انضمام ماجنيت.. تعرف على أسعار جميع سيارات نيسان الجديدة في مصر

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عززت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في السوق المصري، من تواجدها بفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وذلك بعد طرح السيارة "نيسان ماجنيت" الجديدة كليًا للمرة الأولى محليًا خلال يونيو الجاري.

ويأتي تقديم ماجنيت الجديدة ضمن خطة نيسان لتوسيع تشكيلة طرازاتها داخل السوق المصري، خاصة مع المنافسة المتزايدة بفئة الكروس أوفر المدمجة التي تشهد إقبالًا متناميًا من العملاء خلال الفترة الأخيرة.

كما احتفلت الشركة مؤخرًا بخروج أول سيارة نيسان ماجنيت من خطوط الإنتاج بمصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، لتصبح أول نسخة من هذا الطراز يتم تصنيعها داخل أفريقيا، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي.

وبانضمام ماجنيت إلى عائلة نيسان في مصر، ارتفع عدد الطرازات التي تقدمها العلامة اليابانية إلى 8 سيارات متنوعة بين السيدان والكروس أوفر والـSUV والبيك أب.

وفيما يلي أحدث أسعار سيارات نيسان الجديدة في مصر:

نيسان صني



تتوفر نيسان صني بثلاث فئات، ويبدأ سعر الفئة AT Base من 765 ألف جنيه، بينما تقدم الفئة AT Mid بسعر 800 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 835 ألف جنيه.

نيسان سنترا



تقدم نيسان سنترا بفئة Highline الوحيدة بسعر رسمي يبلغ مليونًا و50 ألف جنيه.

نيسان جوك



تبدأ أسعار الكروس أوفر نيسان جوك الجديدة من مليون و160 ألف جنيه.

نيسان قشقاي



يبدأ سعر نيسان قشقاي من مليون و555 ألف جنيه للفئة N-Connecta.

نيسان إكس تريل



تبدأ أسعار نيسان إكس تريل من مليونين و199 ألفًا و990 جنيهًا للفئة Acenta Plus، فيما يبلغ سعر الفئة N-Trek نحو مليونين و279 ألفًا و990 جنيهًا، بينما تصل الفئة Tekna إلى مليونين و499 ألفًا و990 جنيهًا.

نيسان نافارا



تبدأ أسعار نافارا من مليون و355 ألف جنيه لنسخة Chassis Cab، و1.4 مليون جنيه لنسخة Single Cab.

كما تقدم الفئة D23 DC YD25 MID 4WD MT XE Plus بسعر 4 ملايين و325 ألف جنيه، والفئة D23 DC YD25 HI 4WD MT LE Plus RDIOA بسعر 5 ملايين و375 ألف جنيه، والفئة D23 DC YD25 HI 4WD AT LE Plus RDIOA بسعر 5 ملايين و825 ألف جنيه، فيما تستقر الفئة D23 DC YD25 HI 4WD AT SE Plus RDIOA عند 4 ملايين و725 ألف جنيه.

نيسان باترول



تبدأ أسعار نيسان باترول من 8 ملايين و990 ألف جنيه للفئة XE V6.

كما تقدم الفئة SE T2 V6 بسعر 9 ملايين و600 ألف جنيه، والفئة SE Titanium V6 بسعر 10 ملايين و750 ألف جنيه، والفئة SE PLT CITY V6 بسعر 11 مليونًا و750 ألف جنيه.

أما الفئة LE T1 V6T فتقدم بسعر 11 مليونًا و50 ألف جنيه، والفئة LE T2 SR RS V6T بسعر 11 مليونًا و900 ألف جنيه، والفئة LE Titanium V6 بسعر 13 مليون جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا LE PLT CITY V6T بسعر 14 مليون جنيه.

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