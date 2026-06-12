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سباق الـ7 مقاعد يشتعل في مصر.. جيتور X70 تواجه 5 منافسين بارزين

كتب : رأفت العربي

04:32 م 12/06/2026 تعديل في 04:32 م
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    ميتسوبيشي إكسباندر الجديدة
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    شيفرولية كابتيفا الجديدة
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    شيري تيجو 8
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    إم جي G50 Plus الجديدة
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    سوإيست S05 الكروس أوفر الجديدة

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تقدم قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة جيتور (JETOUR) في مصر، السيارة جيتور X70 Plus، والتي تنتمي لفئة الـSUV العائلية متعددة الاستخدامات سباعية المقاعد خلال شهر يونيو الجاري.

وتأتي السيارة لتنافس بقوة داخل واحدة من أكثر الفئات اشتعالًا في السوق المصري، وهي فئة الـSUV العائلية الـ 7 راكب، حيث تواجه مجموعة من الطرازات التي تقدمها علامات يابانية وصينية وأوروبية، مع اختلاف واضح في مستويات التجهيز والأسعار.

تتوفر جيتور X70 Plus في مصر بفئة واحدة “لاكشري” بسعر رسمي يبلغ مليون 250 ألف جنيه.


منافسي جيتور X70 في السوق المصري:

ميتسوبيشي إكسباندر


تعد ميتسوبيشي إكسباندر واحدة من أبرز المنافسين اليابانيين في هذه الفئة، وتقدم كأرخص سيارة يابانية جديدة بـ7 مقاعد في مصر. تعتمد على محرك 1.5 لتر بقوة 105 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، وتبدأ أسعارها من 1,300,000 جنيه وتصل إلى 1,475,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

شيفروليه كابتيفا


تقدم شيفروليه كابتيفا كواحدة من الـSUV العائلية البارزة في السوق المصري، بمحرك تيربو 1.5 لتر بقوة 148 حصان وعزم 255 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك.
وتبدأ أسعارها من نحو 1,200,000 جنيه تقريبًا، ما يجعلها منافسًا مباشرًا في نفس الفئة.

شيري تيجو 8


تأتي شيري تيجو 8 بمحرك تيربو 1.5 لتر بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT من 6 سرعات، وتبدأ أسعارها من 1,120,000 جنيه للنسخة سباعية المقاعد، ما يعزز من تنافسيتها في فئة الـSUV العائلية.

إم جي G50 Plus


تنضم MG G50 Plus إلى المنافسة بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 170 حصان وعزم 285 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT من 7 سرعات، وتتوفر بفئة Luxury بسعر 1,229,990 جنيه، لتكون من أقوى الخيارات تجهيزًا في الفئة.

سوإيست S05


تقدم سوإيست S05 كأرخص طراز ضمن القائمة، بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT من 6 سرعات، وتأتي بفئة واحدة بسعر 1,070,000 جنيه، ما يجعلها الأقل سعرًا بين المنافسين في هذه الفئة.

جيتور جيتور X70 ميتسوبيشي إكسباندر السيارات الجديدة

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