أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة جينيسيس Genesis في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسياراتها داخل السوق المحلي، وذلك بعد تطبيق تخفيضات كبيرة على عدد من الطرازات وصلت في بعض الفئات إلى أكثر من مليون و400 ألف جنيه.

أسعار سيارات جينيسيس في مصر بعد التخفيضات:

جينيسيس G80



جاءت سيارة G80 ضمن أبرز الطرازات التي شملتها التخفيضات، حيث تبدأ الفئة الأولى بسعر 3 ملايين و500 ألف جنيه بعد تخفيض يبلغ مليون و250 ألف جنيه، بينما جاءت الفئة الثانية بسعر 4 ملايين و100 ألف جنيه بتخفيض قدره 850 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فسجلت 4 ملايين و250 ألف جنيه بعد تخفيض بلغ مليون و200 ألف جنيه.

جينيسيس GV 70



أما طراز GV70 من فئة الـSUV متوسطة الحجم، فجاءت الفئة الأولى بسعر 3 ملايين و650 ألف جنيه بعد تخفيض يبلغ 850 ألف جنيه، بينما وصلت الفئة الثانية إلى 3 ملايين و850 ألف جنيه بتخفيض 950 ألف جنيه.

جينيسيس GV 60



فيما سجلت سيارة GV60 الكهربائية حضورًا لافتًا ضمن القائمة الجديدة، حيث جاءت الفئة الأولى بسعر 2 مليون و600 ألف جنيه بتخفيض 900 ألف جنيه، بينما سجلت الفئة الثانية 3 ملايين و250 ألف جنيه بتخفيض 850 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثالثة بسعر 3 ملايين و550 ألف جنيه بعد تخفيض كبير وصل إلى مليون و400 ألف جنيه.