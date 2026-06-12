روكس تقترب من التجميع المحلي في مصر بشراكة مع عز العرب السويدي

تستعد سوق السيارات المصرية لاستقبال استثمار جديد في قطاع التصنيع المحلي، بعدما كشفت شركة عز العرب السويدي للاستثمارات (ESI) عن تأسيس شركة مشتركة مع العلامة الصينية روكس موتور (ROX Motor) تحت اسم "ROX ESI Egypt"، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة من توسع العلامة الصينية داخل مصر.

ويأتي الإعلان الجديد في وقت تشهد فيه صناعة السيارات المصرية اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية، خاصة مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير السيارات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ROX ESI Egypt.. شركة جديدة في السوق المصري

وأظهرت الدعوة الرسمية التي وجهتها الشركتان إلى وسائل الإعلام إقامة حفل توقيع وإعلان رسمي عن تأسيس شركة "ROX ESI Egypt"، والتي تم وصفها بأنها تمثل "بداية فصل جديد من الابتكار في مصر".

كما أكدت الدعوة أن الشركة الجديدة تأتي في إطار مشروع مشترك (Joint Venture) بين عز العرب السويدي للاستثمارات وعلامة روكس الصينية، ما يعكس وجود توجه استثماري طويل الأجل يتجاوز أنشطة الاستيراد والتوزيع التقليدية.

خطوة تمهد للتصنيع المحلي

ورغم عدم إعلان الشركتين رسميًا عن تفاصيل خطط الإنتاج أو الطرازات المستهدفة، فإن تأسيس شركة مشتركة بين الجانبين يعزز التوقعات بشأن انتقال سيارات روكس من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التجميع أو التصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجهات الحكومة المصرية لدعم صناعة السيارات وتشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات صناعية جديدة داخل السوق المحلي.

مجمع إيساف يدخل دائرة الاهتمام

وتكتسب الشراكة الجديدة أهمية خاصة في ظل ارتباطها بمجمع مصانع إيساف للسيارات التابع لشركة عز العرب السويدي للاستثمارات، والذي سبق الإعلان عنه باعتباره أحد أكبر المشروعات الصناعية المتخصصة في قطاع السيارات داخل مصر.

سيارات روكس المتاحة بالسوق المصري:



تتواجد سيارات روكس موتور حاليًا داخل السوق المصري من خلال الوكيل المحلي نور الدين الشريف، الذي يقدم طرازات العلامة الصينية وعلى رأسها ROX 01، بالإضافة إلى ROX Adamas.



ROX 01



ويعتبر طراز ROX 01 موديل 2026 أول سيارات العلامة التي دخلت السوق المصري، وهي تقدم في مصر بسعر رسمي يبدأ 3,500,000 جنيه للفئة الأولى (مقاعد Family)، أما الفئة الثانية (مقاعد Aviation) بسعر 3,585,000 جنيه

ROX Adamas



تقدم السيارة ROX ADAMAS في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 3.850 مليون جنيه للفئة ذات السبعة مقاعد، بينما تقدم الفئة ذات الستة مقاعد بسعر 3.950 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن تمثل الشراكة الجديدة نقطة تحول مهمة لمسيرة العلامة الصينية في مصر، خاصة إذا تم الانتقال إلى مرحلة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.

تحالف بخبرات قوية

ويجمع المشروع الجديد بين خبرة مجموعة عز العرب الممتدة لعقود في قطاع السيارات المصري، والإمكانيات الصناعية والاستثمارية التي تمتلكها مجموعة السويدي، إلى جانب خبرة روكس موتور في تطوير سيارات الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الحديثة.

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