تستعد مجموعة "ألكان القابضة" للدخول بقوة إلى قطاع تصنيع السيارات في مصر، عبر خطة استثمارية جديدة تتضمن إنشاء مصنع لتجميع السيارات محليًا باستثمارات تقدر بنحو 120 مليون دولار، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات الكبرى بالتوسع في الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج داخل السوق المصري.

إنتاج سيارات علامتي كيا وبايك محليًا

ومن المقرر أن يركز المصنع الجديد على إنتاج سيارات علامتي "كيا" و"بايك" محليًا، مع نسب مكون محلي تتراوح في المرحلة الأولى بين 46% و48%، على أن ترتفع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة مع التوسع في تعميق التصنيع المحلي، بحسب تصريحات خالد نصير رئيس مجموعة ألكان القابضة لصحيفة "الشرق".

أول إنتاج خلال 2027

قال خالد نصير إن المصنع لا يزال في مرحلة التصميمات حاليًا، متوقعًا بدء الإنتاج الفعلي خلال عام 2027، ضمن خطة تستهدف دعم صناعة السيارات في مصر وتلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات الجديدة.

طاقة إنتاجية تصل إلى 75 ألف سيارة سنويًا

وأوضح نصير أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع تبلغ 75 ألف سيارة سنويًا، فيما يتوقع إنتاج نحو 10 آلاف سيارة خلال العام الأول من التشغيل، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

توسع جديد في صناعة السيارات

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع تصنيع وتجميع السيارات في مصر توسعًا ملحوظًا، مدفوعًا بخطط الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، إلى جانب اتجاه عدد من العلامات العالمية والإقليمية إلى دراسة فرص التصنيع والتجميع داخل السوق المصري.

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