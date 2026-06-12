خلال السنوات القليلة الماضية، تحولت مصر إلى واحدة من أبرز الوجهات التي تستهدفها شركات السيارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعدما انتقلت استثمارات العديد من العلامات من مرحلة الاستيراد والتوزيع إلى البحث عن فرص للتجميع والتصنيع المحلي.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه استثمارات العلامات الصينية عالميًا، مدفوعة بنجاحها الكبير في مجالات السيارات الكهربائية والهجينة وتكنولوجيا البطاريات، إلى جانب سعيها للتوسع خارج السوق الصينية التي تعد الأكبر عالميًا.

الصين تسيطر على صناعة السيارات عالميًا

نجحت الصين خلال السنوات الأخيرة في التحول إلى أكبر مصدر للسيارات في العالم، مستفيدة من الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والبطاريات والسيارات الكهربائية.

كما تمكنت شركات مثل BYD وChery وGeely وChangan وGAC وROX وغيرها من تعزيز حضورها في عشرات الأسواق العالمية، مستفيدة من قدرتها على تقديم سيارات بتجهيزات متطورة وأسعار تنافسية مقارنة بالعديد من العلامات التقليدية.

لماذا تجذب مصر الشركات الصينية؟

يرى خبراء الصناعة أن السوق المصري يمتلك مجموعة من المقومات التي تجعله من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات الجديدة في قطاع السيارات.

وتأتي في مقدمة هذه العوامل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يمنح الشركات إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بسهولة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

كما توفر مصر قاعدة صناعية متنامية في قطاع السيارات، إلى جانب توافر العمالة والخبرات الفنية والبنية التحتية اللازمة لدعم المشروعات الصناعية الجديدة.

من الاستيراد إلى التجميع المحلي

خلال السنوات الماضية، شهدت السوق المصرية توسعًا ملحوظًا للعلامات الصينية، لكن المرحلة الحالية تختلف بشكل واضح مع توجه عدد من الشركات نحو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وشهدت مصر بالفعل تجميع عدد من الطرازات الصينية محليًا، فيما أعلنت شركات أخرى خططًا للتوسع الصناعي أو الدخول في شراكات تستهدف الإنتاج داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

BYD تجهز للتجميع المحلي في مصر



وتبرز BYD كواحدة من أحدث العلامات الصينية التي أعلنت توجهها نحو الإنتاج المحلي في مصر، بعدما كشف أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة، عن اقتراب بدء تجميع سيارات الشركة بالسوق المصري، وذلك على هامش التدشين الرسمي للعلامة وإطلاق عدد من طرازاتها الجديدة محليًا.

ويأتي هذا التوجه في ظل التوسع العالمي الكبير الذي تشهده BYD في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب تنامي الطلب على هذه الفئة من السيارات داخل السوق المصري، ما يعكس ثقة الشركة في فرص النمو التي يوفرها السوق المحلي خلال السنوات المقبلة.

كما تتماشى خطط BYD مع استراتيجية الدولة الرامية إلى توطين صناعة السيارات وزيادة نسب المكون المحلي وجذب استثمارات صناعية جديدة، وهي الأهداف نفسها التي تدفع عددًا متزايدًا من الشركات الصينية إلى دراسة فرص التجميع والإنتاج داخل مصر.

ROX.. أحدث المنضمين لخطة التوسع

وأصبحت ROX Motor أحدث العلامات الصينية التي ترتبط بخطط إنتاج محلي محتملة، بعد الإعلان عن تأسيس شركة مشتركة بين عز العرب السويدي للاستثمارات والعلامة الصينية تحت اسم "ROX ESI Egypt".

ورغم عدم الكشف رسميًا عن تفاصيل الإنتاج حتى الآن، فإن تأسيس الشركة الجديدة يعكس وجود توجه استثماري طويل الأجل داخل السوق المصري، ويعزز التوقعات بشأن تجميع سيارات العلامة محليًا خلال الفترة المقبلة.

السيارات الكهربائية والهجينة في قلب المشهد

لا يقتصر اهتمام الشركات الصينية بمصر على السيارات التقليدية فقط، إذ أصبحت سيارات الطاقة الجديدة محورًا رئيسيًا لاستراتيجيات التوسع.

وتقود الشركات الصينية عالميًا ثورة السيارات الكهربائية والهجينة بفضل التطور الكبير في تقنيات البطاريات وأنظمة الدفع الحديثة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم وسائل النقل النظيفة وتقليل الانبعاثات.

هل تتحول مصر إلى مركز إقليمي؟

يرى مراقبون أن تزايد استثمارات الشركات الصينية في قطاع السيارات يعكس ثقة متنامية في السوق المصري وقدرته على لعب دور أكبر خلال السنوات المقبلة.

ومع استمرار الإعلان عن مشروعات جديدة للتجميع والتصنيع المحلي، وتوسع الاستثمارات في السيارات الكهربائية والهجينة، تبدو مصر مرشحة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير السيارات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من جانب كبرى العلامات الصينية بالسوق المحلية.

وبينما كانت مصر قبل سنوات سوقًا رئيسية لاستيراد السيارات الصينية، تشير التطورات الأخيرة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولًا أكبر نحو الإنتاج المحلي، مع استمرار تدفق الاستثمارات الجديدة وتوسع الشركات الصينية في واحدة من أهم أسواق المنطقة.

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