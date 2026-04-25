تشهد فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق المصري حالة من المنافسة القوية خلال الفترة الحالية، خاصة بين الطرازات التي تتقارب في السعر ومستوى التجهيزات، وهو ما يعزز من حيرة المشترين الباحثين عن أفضل قيمة مقابل السعر.

وفي هذا الإطار، تبرز المقارنة بين كوبرا تيرامار وفولكس فاجن تيجوان كواحدة من أبرز المواجهات داخل السوق.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض مقارنة تفصيلية السيارتين:

أبعاد ومساحات كوبرا تيرامار وفولكس فاجن تيجوان

تأتي فولكس فاجن تيجوان الجديدة بطول يبلغ 4539 ملم، وعرض 1842 ملم، وارتفاع 1657 ملم، بينما احتفظت بقاعدة العجلات السابقة التي يبلغ طولها 2681 ملم.

بينما كوبرا تيرامار بطول يبلغ 4,519 ملم، عرض 1,863 ملم، وارتفاع 1,584 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,681 ملم

المحرك

تعتمد تيجوان على محرك سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، وتصل السرعة القصوى إلى 210 كيلومترات في الساعة مع تسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر خلال 9 ثوان.

تعتمد تيرامار على محرك توربو يجمع بين الأداء الرياضي والكفاءة، رباعي الأسطوانات TSI سعة 1.4 لتر تيربو، يولد قوة 150 حصان وعزم دوران أقصى 250 نيوتن/متر، أوتوماتيكي DSG مزدوج القابض (DSG WET) من 7 سرعات، تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.3 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 205 كم/س.

المقصورة الداخلية

تأتي تيجوان من الداخل بلوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة كبيرة للنظام المعلوماتي، وتدعم الاتصال بالهواتف الذكية، كما تم تجهيزها بعدد من أنظمة الأمان تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، ونظام منع انغلاق المكابح، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية متعددة الاستخدامات.

تأتي تيرامار من الداخل مقاعد رياضية جلدية بخاصية التدفئة والذاكرة، مكيف هواء ثلاثي المناطق، فتحة سقف بانورامية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، 7 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مثبت سرعة، ونظام مراقبة السائق.

السلامة والأمان بكوبرا تيرامار وفولكس فاجن تيجوان

كلا السيارتين تشتركان في أنظمة الأمان الأساسية وهي، وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مثبت سرعة، ونظام مراقبة السائق.

أسعار كوبرا تيرامار وفولكس فاجن تيجوان

كوبرا تيرامار

ارتفعت أسعار كوبرا تيرامار، حيث بلغ سعر الفئة الأولى “Impulse” نحو 2 مليون و349 ألف جنيه، بينما سجلت الفئة الأعلى “Control” سعرًا قدره 2 مليون و449 ألف جنيه.

فولكس فاجن تيجوان

وصل سعر تيجوان موديل 2026 بفئة R-Line إلى 2,590,000 جنيه.

