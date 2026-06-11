شهدت مجموعات الغش على تطبيق تليجرام، تداولًا لامتحان مادة العلوم رغم أن الامتحان كان قد عُقد يوم الاثنين الماضي، في حين انتهت جميع امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة أمس الأربعاء بشكل رسمي.

توجيه مهم من "تعليم الجيزة" لأولياء الأمور.. تفاصيل

من جانبه، حذرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء المحاولات المستمرة للنصب والاحتيال التي تمارسها جروبات وصفحات الغش الإلكتروني "شاومينج" على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة قلق الأسر في هذه الفترة الحرجة من العام الدراسي

وأوضحت المديرية، أن غرفة العمليات المركزية رصدت قيام بعض جروبات الغش الإلكتروني بنشر صور لأسئلة واجابات، مدعية كذبًا وزورًا أنها تخص امتحان مادة العلوم الطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وزعمت تلك الجروبات أن الطلاب يؤدون هذا الامتحان اليوم

تعليم الجيزة: الادعاءات تكشف عن جهل وتضليل تام

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن هذه الادعاءات تكشف عن جهل وتضليل تام وتثبت زيف هذه الصفحات، حيث أن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة أدوا امتحان مادة العلوم يوم الاثنين الماضي، والمديرية اختتمت رسميًا جميع امتحانات الشهادة الإعدادية بالأمس.

وجددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مع اقتراب انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة، تحذيرها الشديد لأولياء الأمور والطلاب من تصديق مثل هذه الصفحات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، وتشتيت انتباه الطلاب، وابتزازهم ماديا تحت وهم تسريب الامتحانات

وأكدت المديرية، أن أعمال الامتحانات محاطة بسرية تامة وتأمين شامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ولا مجال لحدوث أي خلل بأعمال الامتحانات، وستتم الملاحقة القانونية الصارمة لجميع القائمين على تلك الجروبات بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأهابت المديرية، بأولياء الأمور، تحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمديرية، والتركيز على دعم أبنائهم نفسيًا وعلميا دون الالتفات لشائعات تجار الوهم.