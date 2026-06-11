تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر جروبات وصفحات الغش الإلكتروني، ورقة تتضمن إجابات ادعى البعض أنها تخص امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، وذلك بعد بدء الامتحان بنحو ربع ساعة.

التعليم: الورقة المتداولة لا تخص امتحان الدراسات

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه جرى رصد ورقة الإجابات المتداولة عبر صفحات الغش الإلكتروني، مشددًا على أنها لا تمت بصلة إلى الامتحان الفعلي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان على مستوى المحافظة.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة تتابع سير الامتحانات بشكل مستمر، مع اتخاذ إجراءات فورية حيال أي مخالفة أو محاولة للإخلال بالعملية الامتحانية.

غرفة العمليات تتابع امتحانات الإعدادية

وأشار المصدر إلى أن غرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية لم تتلق حتى الآن أي شكاوى تتعلق بامتحان الدراسات الاجتماعية، مؤكدًا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وفق المؤشرات الأولية.

إجراءات مشددة داخل لجان الشهادة الإعدادية

وتواصل مديرية التربية والتعليم تطبيق إجراءاتها التنظيمية المشددة داخل اللجان، والتي تشمل أعمال التفتيش قبل دخول الطلاب، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية أو أي وسائل إلكترونية قد تُستخدم في الغش.

كما تواصل المديرية تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالحفاظ على الانضباط داخل اللجان طوال فترة الامتحانات.

أكثر من 120 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

ويؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية هذا العام 120 ألفًا و426 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على 12 إدارة تعليمية.

وأكدت المديرية الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بتأمين الامتحانات، من خلال خطة متكاملة تشمل تأمين خطوط سير أوراق الأسئلة والمطبعة السرية، إلى جانب توفير الرعاية الطبية وتجهيز اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب.