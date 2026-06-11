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الحماية المدنية تنقذ مسنا من الموت بعد اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالشرابية

كتب : أحمد عادل

11:31 ص 11/06/2026

حريق شقة سكنية - أرشيفية

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نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ رجل مسن يقيم داخل شقة سكنية بالقاهرة، بعدما اشتعلت النيران بالشقة بالكامل بمنطقة الشرابية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار متفرع من شارع كوبري باغوس خلف مستشفى غمرة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالطابق الأول فوق الأرضي بعقار مكوَّن من طابق أرضي وآخر علوي، بالإضافة إلى غرف أعلى السطح. وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق العليا والعقارات المجاورة، كما باشروا أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال الحريق.

إنقاذ مسن من وسط الأدخنة الكثيفة

جرى نقل المُسن إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما تعرض لخطر الاختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة التي هددت حياته.

بينت المعاينة الأولية عدم وجود أي محتجزين أو مصابين، فيما رجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا، دون وجود خطورة على العقارات المجاورة.

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